Dejan de sembrar cerca de 70% de maíz en Sinaloa por escasez de agua: Caades

Durante el ciclo agrícola de 2024, en Sinaloa se dejaron de sembrar cerca de un 70 por ciento de hectáreas de maíz ante la escasez de agua que afronta el estado, señaló el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Marte Vega Román explicó que en el estado se cultivan alrededor de 800 mil hectáreas, siendo aproximadamente 500 mil para el maíz, pero durante el año 2023 cayó a 300 mil y en este ciclo agrícola vigente se redujo tan solo 120 mil hectáreas.

“La escasez de agua es muy evidente, ahorita todos los distritos de todo el estado hay mucha tierra que no se sembró y donde más se ve esto es en el cultivo del maíz, que es lo que más sembramos en Sinaloa”.

“Es un dato impresionante la reducción de maíz, entonces sí nos pegó muy duro”.

Aunado a la reducción de siembra de maíz, indicó que un porcentaje importante de la tierra se dejó de cultivar.

“No hay datos oficiales, pero en algunos distritos, en algunos módulos estaban autorizando el 40 por ciento, entonces imagínate dejaron un 60 por ciento. No puede ser tanto, pero yo creo que sí alrededor de un 30 por ciento de superficie que no se haya sembrado”, apuntó.

Señaló que ante la escasez hídrica se priorizó el cultivo de frijol y garbanzo, cultivos de baja demanda de agua. Sin embargo, el garbanzo enfrenta un desafío en cuanto a la compra, ya que al ser un producto predominantemente destinado a la exportación, con un consumo nacional muy bajo, los precios dependían de un reducido grupo de compradores internacionales.

Subrayó que hay incertidumbre y previsión de dificultades económicas para los productores, quienes ya anticipan problemas significativos para vender sus cosechas a precios justos y sostenibles, contrario para los productores de maíz, del cual prevén buenos precios, al haber escasez de éste.

“Yo creo que el maíz va muy avanzado esa gestión y aparte, por la misma escasez va hacer que la alta demanda que exista va a tener precios razonables, el problema está en el frijol y el garbanzo, no sabemos qué se vaya a dar, pero el garbanzo es un producto netamente de exportación, el consumo nacional, desgraciadamente es mínimo, entonces depende de unos cuantos compradores”.

“Lo que se está tratando de hacer es ver realmente los precios y no que sean nada más una idea de los compradores de que ya no hay necesidad y tumben los precios en automático siendo que la realidad en los países donde se importa ese producto sea otra. No deja de ser un tema complicado, no hay nada seguro y de antemano sabemos que vamos a batallar para comercializar el frijol y el garbanzo”, puntualizó.