Dejan vacaciones ocupación de apenas 40% en Altata; empresarios advierten meses críticos

La temporada vacacional de verano mantiene tan solo una ocupación de entre el 30 y el 40 por ciento en hoteles, casas de renta, departamentos y restaurantes de Altata, en Navolato informó el presidente de Empresarios Unidos por Navolato, Jorge Quevedo Beltrán.

Señaló que, aunque el panorama no es negativo, tampoco alcanza las expectativas del sector.

“No decimos que nos va mal pero tampoco nos está yendo del todo bien el sector sobre todo turístico”.

Explicó que los restaurantes operan con niveles similares de lunes a jueves y únicamente durante los fines de semana la mayoría supera el 50 por ciento.

“En el caso de los restaurantes por ejemplo estamos llegando de lunes a jueves aproximadamente a una ocupación de un 30, 40 por ciento para fines de semana en la gran mayoría supere el 50 por ciento”

Quevedo advirtió que la preocupación principal está en los meses posteriores al periodo vacacional, cuando históricamente disminuye la llegada de visitantes.

“Vamos a tener un septiembre un octubre y un noviembre con condiciones o 90 días para el sector con una digamos baja considerable entonces necesitamos una reactivación del turismo”.

Indicó que, ante ese panorama, buscarán reunirse con las secretarías de Turismo estatal y municipal para elaborar una agenda común que permita fortalecer la actividad turística durante el cierre del año.

“Lo que vamos a hacer nosotros en este caso no particular es sentarnos a construir una agenda común para tener una digamos planeación estratégica que nos permita delimitar ciertos problemas e impulsar lo que nosotros consideraríamos que fuera lo más idóneo para cerrar un año entre comillas bien”.