El Diputado local de Morena, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, dejará sus funciones como dirigente estatal del partido en el estado, para concentrarse en sus labores como Legislador.

Adelantó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido realizará giras entre el 12 y 15 de octubre, a fin de analizar la situación de cada entidad federativa en la que se requiera un cambio de dirigencia.

“Va a ser ahora en el mes de octubre, lo que sí yo digo es que tenemos que dedicarnos cada quien a sus cosas, no sería adecuado que yo continuara en otros lugares”.

“Va a haber cambios en el partido, sí lo va a haber, y yo no voy a continuar en el partido, yo voy a dedicarle aquí al Congreso”, dijo.

La forma de seleccionar al próximo perfil que encabece al partido en Sinaloa sería a través de una proceso organizado por el propio Consejo Estatal o el CEN.

“Pudiera ser por el Consejo Estatal, o bien por una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, esto depende de la situación de cada uno de los comités estatales”, explicó Guerrero Verdugo.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, también Diputado Sergio Torres Félix, indicó que Sinaloa no está contemplado dentro de los estados que comenzarán su proceso de renovación.

Comentó que, si se lo permiten, buscaría contender para continuar al frente de la facción en el Estado.

“Seguiremos al frente de la coordinación de Movimiento Ciudadano Sinaloa, todavía no hay convocatoria, en estos momento hay cerca de 20 estados que están en ese proceso, y Sinaloa no ha sido acordado para ese tema”.

“Si nos dan la oportunidad, nosotros no tenemos problema en seguir esforzándonos, poniendo nuestro granito de arena para hacer crecer aún más a Movimiento Ciudadano”, manifestó Sergio Torres.

No obstante, precisó que al asumir como Diputado local, dejará de percibir la remuneración que le correspondía como coordinador de MC Sinaloa.

“Hay acuerdos dentro de Movimiento Ciudadano, de que los que llegamos a un cargo de elección popular, ya no se nos paga, no se nos paga dentro de Movimiento Ciudadano. En este mes pues ya no van a llegar los 15 mil pesos que llegaban de manera mensual”.