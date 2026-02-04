$!Dejen de tirar toallas sanitarias, toallitas húmedas, pañales y aceites al drenaje, pide Japac

Arrojar toallas sanitarias, toallitas húmedas, pañales y aceites al drenaje sanitario son malas prácticas que desde las casas y comercios provocan taponamientos, por lo que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán exhortó a utilizar “de manera responsable” el sistema de drenaje sanitario.

El gerente general de la paramunicipal, Roberto Alfonso Zazueta Tapia, explicó que, si bien Japac realiza de manera constante labores de mantenimiento, limpieza y desazolve en la red de alcantarillado, algunos de los taponamientos que provocan derrames, se originan por prácticas inadecuadas dentro de los hogares y comercios.