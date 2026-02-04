$!Dejen de tirar toallas sanitarias, toallitas húmedas, pañales y aceites al drenaje, pide Japac

Arrojar toallas sanitarias, toallitas húmedas, pañales y aceites al drenaje sanitario son malas prácticas que desde las casas y comercios provocan taponamientos, por lo que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán exhortó a utilizar “de manera responsable” el sistema de drenaje sanitario.
El gerente general de la paramunicipal, Roberto Alfonso Zazueta Tapia, explicó que, si bien Japac realiza de manera constante labores de mantenimiento, limpieza y desazolve en la red de alcantarillado, algunos de los taponamientos que provocan derrames, se originan por prácticas inadecuadas dentro de los hogares y comercios.
Durante los trabajos de atención, el personal de Japac ha encontrado en las redes de alcantarillado objetos como toallas sanitarias, toallitas húmedas, pañales, grasas y aceites de cocina, así como objetos completamente ajenos al sistema de drenaje como botellas, llantas y escombros, lo que impide el libre flujo de las aguas residuales.
Zazueta Tapia señaló que, previo a la temporada de lluvias, se refuerzan las acciones preventivas para mantener en buen estado la infraestructura sanitaria; sin embargo, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es fundamental para evitar afectaciones en la vía pública.
Finalmente, invitó a la población a reportar oportunamente cualquier derrame o anomalía a través del Aquatel 073 o del WhatsApp de Japac 6671000406, lo que permite una atención más rápida y eficaz.