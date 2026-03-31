Del 1 al 5 de abril suspenderá INE atención ciudadana

El Instituto Nacional Electoral informó que los Módulos de Atención Ciudadana suspenderán actividades a partir de las 14:00 horas del miércoles 1 de abril.

Esta medida, aprobada por la Junta General Ejecutiva, se aplicará a la totalidad de los más de 840 módulos instalados en el País, en apego a los calendarios oficiales de días de asueto.

El servicio se restablecerá de manera normal el próximo lunes 6 de abril en los horarios habituales.

Durante este periodo, los servicios de Inscripción al Padrón Electoral, Actualización de datos y Reposición de la Credencial para Votar permanecerán temporalmente suspendidos.

Asimismo, el sistema de citas electrónicas no asignará turnos para los días referidos.

El INE invita a la ciudadanía a acudir puntualmente a sus citas programadas y a consultar la disponibilidad de servicios en el portal institucional.

Para mayor información, la ciudadanía puede acceder al sistema de citas en línea INETEL (800 433 2000) o en la página oficial del Instituto, https://ine.mx/