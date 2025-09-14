Del tema de seguridad no hablo, responde Rocha después de noche de ataques en Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya se rehusó a hablar sobre violencia después de una noche de ataques armados en Culiacán y en Navolato.

En Altata fue asesinada una mujer, madre de familia y docente, cuando circulaba con su familia. También fue vandalizada la caseta de Nuevo Altata, se registró el incendio de un hotel y se disparó contra la Capitanía.

También la noche del sábado se registró una agresión en la colonia Emiliano Zapata en Culiacán que dejó sin vida a un hombre y a otro más herido.

“Del tema de seguridad no hablo yo. Hay una vocería”, dijo el Gobernador cuando fue cuestionado, refiriéndose al sistema en el que funcionarios de su administración informan cada miércoles y viernes. Cabe destacar que en esta vocería no participa el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino.

Sobre lo ocurrido en Navolato defendió que la administración federal y estatal realizan operativos.

“Hay un operativo completo”, dijo.

Señaló que ya tuvo comunicación con el Presidente Municipal de Navolato, Jorge Bojórquez Berrelleza.

“Me informó que ellos estaban tratando ese tema”, mencionó.

Horas más tarde de los ataques, el Gobernador encabezó el arranque de una rodada ciclista desde Culiacán a Imala con la que se pretende activar el turismo en la zona, pues la crisis de seguridad mantiene al sector sin la visita de turistas.