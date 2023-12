CULIACÁN._ La Delegación de Programas para el Bienestar de Sinaloa revisará las publicaciones en “X”, antes Twitter, que promueven la imagen de Omar López Campos, titular de la dependencia, sin embargo, el funcionario las desestimó.

“Lo revisamos, no he encontrado yo una falta, aún así creo que fue pertinente tu publicación, sobre todo pues para evitar caer en faltas, pero aún así, te lo digo, te lo reitero, no tengo aspiraciones políticas entonces ahí pues entiendo que se desactivaría la nota”, expresó el propio Delegado.

El pasado 21 de noviembre Noroeste expuso que desde por lo menos el mes de agosto, la cuenta de la Delegación de Programas para el Bienestar de Sinaloa publicó fotografías de López Campos en entrega de apoyos de diferentes programas.