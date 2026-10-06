$!Delia Barraza pide a emprendedoras profesionalizar sus negocios: ‘A lo que no se le pone fecha, queda en una buena intención’

Tener un negocio no basta; para hacerlo crecer hay que establecer procesos, medir resultados, escuchar a los trabajadores e innovar, planteó la empresaria Delia Barraza Sámano ante mujeres emprendedoras de Culiacán.
Durante una charla del programa Red Mujer Emprende del Ayuntamiento de Culiacán, Barraza Sámano compartió algunas de las prácticas que ha aplicado en su empresa para organizar el trabajo y mantener el crecimiento.
Uno de sus principales consejos fue poner responsables y fechas a cada objetivo, pues de lo contrario las tareas pueden quedarse solamente como buenas intenciones.
“A lo que no se le pone fecha de entrega, quedó en una buena intención”, señaló.
También recomendó que los pequeños negocios documenten sus procedimientos, incluso cuando se trate de actividades que parezcan sencillas, y establezcan indicadores que permitan revisar si se están realizando correctamente.
“Los procedimientos lo tienen que tener documentados con sus manuales”, sostuvo.
Otro de los puntos que destacó fue el manejo del personal. Barraza Sámano consideró que los trabajadores deben participar en las decisiones relacionadas con los procesos que conocen, además de recibir capacitación y reconocimiento por su desempeño.
“Una empresa es lo que su gente es y no podemos tener una empresa de primera con colaboradores de segunda”, afirmó.
Como parte de esa estrategia, señaló que en su empresa se destinan recursos para capacitación, se ofrecen incentivos cuando las sucursales alcanzan sus metas y se han establecido esquemas que permiten a los trabajadores continuar sus estudios.
Para la empresaria, escuchar a quienes realizan directamente las tareas también puede ayudar a encontrar soluciones, pues son ellos quienes conocen de primera mano dónde pueden mejorarse los procesos.
“Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Encuéntralas”, dijo.
La innovación, agregó, debe responder a las necesidades de los clientes y no solamente a la intención de incorporar algo nuevo.
Como ejemplo, mencionó la incorporación de servicios de imagenología y otras prestaciones en sus establecimientos.
También llamó a los emprendedores a no esperar a que la competencia tome la iniciativa.
“Hay que hacer las cosas antes de que otros las hagan”, expresó.
En materia de atención al cliente, consideró que ofrecer un buen producto o servicio ya no es suficiente, debido a que los consumidores tienen cada vez más opciones para elegir.
Por ello, planteó que los negocios deben buscar no sólo satisfacer al cliente, sino generar condiciones para que permanezca con ellos.