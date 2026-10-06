$!Delia Barraza pide a emprendedoras profesionalizar sus negocios: ‘A lo que no se le pone fecha, queda en una buena intención’

Tener un negocio no basta; para hacerlo crecer hay que establecer procesos, medir resultados, escuchar a los trabajadores e innovar, planteó la empresaria Delia Barraza Sámano ante mujeres emprendedoras de Culiacán.

Durante una charla del programa Red Mujer Emprende del Ayuntamiento de Culiacán, Barraza Sámano compartió algunas de las prácticas que ha aplicado en su empresa para organizar el trabajo y mantener el crecimiento.

Uno de sus principales consejos fue poner responsables y fechas a cada objetivo, pues de lo contrario las tareas pueden quedarse solamente como buenas intenciones.

“A lo que no se le pone fecha de entrega, quedó en una buena intención”, señaló.

También recomendó que los pequeños negocios documenten sus procedimientos, incluso cuando se trate de actividades que parezcan sencillas, y establezcan indicadores que permitan revisar si se están realizando correctamente.