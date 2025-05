$!Delia Quiroa, una rastreadora que quiere ser Jueza

Delia Quiroa es buscadora y quiere ser Jueza... la reforma judicial, aunque le genera dudas por sus irregularidades, le da la oportunidad de aspirar a un puesto donde logre defender a más víctimas que pasan situaciones como la suya.

La activista busca a su hermano desaparecido desde hace 11 años, las trabas judiciales y negativas para iniciar una procuración de justicia la orillaron a liderar un colectivo de búsqueda y ejercer la abogacía.

“Sí, mire, yo soy buscadora desde hace 11 años, y es por lo mismo que me metí a estudiar Derecho, porque ante la denuncia de la desaparición de mi hermano y todo lo que conlleva el Ministerio Público, las fiscalías, pues yo no entendía bien qué pasaba, no, porque yo iba a ser ingeniero, entonces me vi obligada a estudiar Derecho para combatir los abusos de autoridad, en contra de mi persona y mi familia”, expresó Delia.