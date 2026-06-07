$!Delitos comunes en Culiacán cuadruplican hechos de alto impacto en 5 meses

Al corte del primer semestre de 2026, las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan que la incidencia delictiva en la capital sinaloense se concentra mayoritariamente en los delitos de orden patrimonial y común, los cuales cuadruplican a los hechos de alto impacto.

De acuerdo con el tablero de datos actualizado al 1 de junio de 2026, Culiacán contabiliza un total de 2 mil 3 delitos de alta incidencia.

Esta cifra es cuatro veces superior al registro de delitos de alto impacto, los cuales suman 478 casos en el mismo periodo.

Mientras que la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes para delitos de alto impacto se sitúa en 15.79, el rubro de alta incidencia alcanza los 66.17 puntos, evidenciando una mayor recurrencia de delitos como robos y daños al patrimonio en comparación con crímenes violentos.