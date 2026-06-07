$!Delitos comunes en Culiacán cuadruplican hechos de alto impacto en 5 meses

Al corte del primer semestre de 2026, las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan que la incidencia delictiva en la capital sinaloense se concentra mayoritariamente en los delitos de orden patrimonial y común, los cuales cuadruplican a los hechos de alto impacto.
De acuerdo con el tablero de datos actualizado al 1 de junio de 2026, Culiacán contabiliza un total de 2 mil 3 delitos de alta incidencia.
Esta cifra es cuatro veces superior al registro de delitos de alto impacto, los cuales suman 478 casos en el mismo periodo.
Mientras que la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes para delitos de alto impacto se sitúa en 15.79, el rubro de alta incidencia alcanza los 66.17 puntos, evidenciando una mayor recurrencia de delitos como robos y daños al patrimonio en comparación con crímenes violentos.
Aunque los números actuales muestran una disminución nominal frente al cierre del año anterior, la diferencia radica en que los datos de 2026 corresponden únicamente a los primeros cinco meses del año, en contraste con el año 2025, que cerró con cifras críticas tras 12 meses de registro.
El año anterior en delitos de alto impacto se registraron mil 302 casos totales frente a los 478 reportados hasta junio de 2026.
En el 2025, los delitos de alta incidencia fueron 7 mil 204 casos totales frente a los 2 mil 3 registrados a la fecha en 2026.
En lo que va del presente ejercicio, la capital promedia diariamente 1.31 delitos de alto impacto.
Por su parte, los delitos de alta incidencia mantienen un promedio diario de 5.49 hechos, lo que representa una variación a la baja del 72.19 por ciento respecto al promedio diario del año pasado, que fue de 19.74.
Las autoridades mantienen el monitoreo de estas cifras, ya que, pese a la tendencia actual, el histórico de la FGE muestra que 2025 fue el año con la mayor tasa de incidencia delictiva, con un 43.01 en incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en delitos de alto impacto en la última década.