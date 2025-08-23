Delitos de alto impacto van a la baja ‘de manera importante’: Rocha

CULIACÁN._ Los delitos de alto impacto en Sinaloa mantienen una tendencia a la baja de manera importante, aseguró el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario afirmó que esta reducción se ha registrado a partir del mes de junio.

“No han aumentado los robos de vehículos, vamos a la baja de manera importante, desde junio para acá viene bajando el robo de vehículos y vienen bajando los homicidios, y también vienen bajando el tema de las privaciones de la libertad.

“Tenemos estadísticas a la baja en los principales delitos de alto impacto”, declaró.

En junio del 2025, Sinaloa tuvo la mayor cifra de homicidios dolosos desde que se tiene registro, con 241 víctimas: 212 asesinatos y 29 personas halladas en fosas clandestinas a lo largo de la entidad.

Por su parte, cifras oficiales y de colectivos de búsqueda señalan que ese mismo mes desaparecieron 175 personas, el quinto mayor registro en la ola de violencia que azota al Estado. También en junio se contabilizaron 590 robos de vehículos, la cuarta cifra más alta en esta crisis de seguridad.

Rocha Moya acudió al Gabinete de Seguridad federal el pasado 20 de agosto en Palacio Nacional. Ahí, apuntó, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantener el apoyo y refuerzo a la seguridad pública en Sinaloa para contrarrestar la crisis.

“Tenemos todavía cosas pendientes, por favor no se nos aleje la seguridad y el apoyo. La Presidenta nos ratificó que va a estar apoyando a Sinaloa”, expresó el Gobernador.