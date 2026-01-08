Delitos sexuales, medio ambiente y justicia para víctimas de robo, entre nuevas iniciativas en el Congreso de Sinaloa

En el Congreso del Estado de Sinaloa se dio lectura a cuatro nuevas iniciativas de ley que colocan en la agenda temas relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de acciones ambientales desde los municipios, la conmemoración de un hecho histórico de la Revolución Mexicana y medidas de apoyo para víctimas del robo de vehículos.

Una de las iniciativas fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena y propone una serie de reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal del Estado en materia de delitos contra la libertad sexual y el desarrollo normal de las personas adolescentes.

La propuesta plantea eliminar el delito de estupro y sancionar este tipo de conductas como violación equiparada.

El objetivo de la iniciativa es reforzar la protección legal de adolescentes frente a abusos sexuales, al considerar que pueden no ser plenamente conscientes de las consecuencias de iniciar una actividad sexual temprana, especialmente cuando existe una relación de desigualdad de edad, poder o contexto social.

De acuerdo con la propuesta, en estos casos puede existir presión, intimidación o aprovechamiento de la vulnerabilidad, aun sin mediar engaño.

Otra iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y busca reformar la Ley Estatal de Cambio Climático para ampliar las atribuciones de los Ayuntamientos.

La propuesta contempla que los gobiernos municipales participen activamente en la vigilancia y sanción en materia ambiental, así como en la promoción de la educación ambiental.

En este sentido, se plantea que los Ayuntamientos realicen visitas periódicas a escuelas para sensibilizar a niñas, niños y jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, mediante actividades como reforestaciones, campañas de reciclaje y acciones educativas relacionadas con el cambio climático.

Asimismo, Morena presentó una iniciativa para declarar Recinto Oficial Provisional de los Poderes del Estado de Sinaloa al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, el próximo 4 de marzo de 2026.

La propuesta tiene como finalidad conmemorar el 112 aniversario del inicio de la Batalla Naval de Topolobampo, ocurrida durante la Revolución Mexicana.

Dicho enfrentamiento naval se desarrolló entre el buque rebelde Tampico, encabezado por Hilario Rodríguez Malpica, y las embarcaciones Guerrero y Morelos, pertenecientes al gobierno de Victoriano Huerta.

En 2021, el Congreso del Estado declaró a Topolobampo como “Puerto Heroico”, distinción que no ha sido conmemorada oficialmente, por lo que el traslado provisional de los Poderes permitiría resaltar esta fecha histórica.

El PAS, junto con las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 207 Bis C al Código Penal del Estado, con el objetivo de exentar del pago de infracciones y derechos por arrastre, maniobras y almacenaje a las personas víctimas del robo de vehículo cuya unidad sea recuperada.

La propuesta establece que, para acceder a este beneficio, la persona propietaria o legitimada deberá presentar el reporte oficial de robo y la constancia de devolución del vehículo emitida por la autoridad correspondiente.

Además, se incluye un artículo transitorio para que los Ayuntamientos incorporen esta disposición en sus respectivas Leyes de Ingresos.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.