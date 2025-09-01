Demanda Alcalde de Ahome a Gerardo Vargas y su gabinete por posible corrupción

Una nueva carpeta de investigación contra Gerardo Vargas Landeros, ex Presidente Municipal de Ahome, entró en curso al existir suficiente información para sospechar de la comisión del delito relacionado a asuntos de corrupción y señalado por ejercicio indebido del servicio público.

La carpeta también abarca a Genaro García Castro, Cecilia Hernández Flores, Antonio Humberto Vega Arellano, Gerardo Iván Hervás Quindos, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Fausto Rubén Ibarra Celis, Marysol Morales Valenzuela, y Judith Elena Luna Castro, señalados bajo presunción de la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, Alcalde sustituto de Ahome, fue quién presentó la denuncia contra el Presidente Municipal electo y separado de sus funciones Vargas Landeros y funcionarios por presunto desempeño irregular de la función pública el pasado 4 junio de 2025, un mes después de que rindió protesta como Alcalde sustituto.

Fue hasta este 1 de septiembre cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción determinó abrir una carpeta de investigación.

De acuerdo con el sistema de consulta de audiencias programadas, esta denuncia no se ha judicializado y no se ha concretado una calendarización del caso para ser llevado ante un juez.

En 2021 el ayuntamiento de Ahome contrató a la empresa Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V. de forma directa por el monto de 33 millones 720 mil 879.14 pesos

La parte ofendida se señala como el Ayuntamiento de Ahome.

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emitió un pliego de observaciones en 2021 por el equivalente al monto adjudicado con recursos del gasto corriente a la empresa con sede en León, Guanajuato. De acuerdo a la ASE el contrato debió licitarse.

“La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $33,720,879.14 (treinta y tres millones setecientos veinte mil ochocientos setenta y nueve pesos 14/100 M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Municipal, por haber realizado pagos con recursos del Gasto Corriente por concepto de prestación deservicios profesionales de asesoría, análisis, procesamiento, corrección contable, administrativa, fiscal y legal, para el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, sin contar con la documentación justificativa del gasto consistente en el informe de los trabajos realizados y evidencia de los mismos, donde conste las gestiones realizadas por el proveedor Consultoría Humana Acsora, S.A de C.V.”, puede leerse en un fragmento del informe de la auditoría.

En mayo Vargas Landeros, Alcalde morenista electo de Ahome, fue separado de su cargo después de ser denunciado por la ASE derivado de una observación de 2021 al Gobierno Municipal de Ahome, en la cual detectaron una contratación de 126 patrullas por 171 millones de pesos, mediante una adjudicación directa.

El acuerdo se dio en diciembre del 2021, a dos meses de que comenzó la administración 2021-2024 de Gerardo Vargas como Presidente Municipal, con Genaro García Castro como Secretario del Ayuntamiento.

Actualmente el político sinaloense enfrenta ese proceso penal y ha litigado a nivel federal para recuperar su cargo sin éxito.