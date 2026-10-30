Demanda laboral de jubilados de la UAS sigue en trámite: STJE

La demanda laboral promovida por jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa en trámite ante un juzgado laboral del Poder Judicial del Estado, donde el juez analiza el expediente, informó Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Explicó que se trata de un procedimiento numeroso, tanto por la cantidad de personas que participan como por el volumen de documentos y anexos que deben revisarse.

“Es una demanda muy numerosa que en términos, digamos, incluso de hojas y de anexos, porque entiendo que es un grupo, es un colectivo el que está impugnando y son cientos, si no es que creo que llegan a mil personas jubiladas o que están demandando”, señaló.

Chávez Rangel indicó que el expediente no se encuentra en una etapa inicial y que, debido a su extensión, la Presidencia del Supremo Tribunal y la Oficialía Mayor brindaron apoyo al juzgado para agilizar la integración de los documentos.

“Eran muchos cartones de documentos que tenían que revisarse y escanearse. Hubo un apoyo adicional al juzgado por parte nuestra”, explicó.

Sin embargo, aclaró que corresponde exclusivamente al Juez determinar el curso del procedimiento, incluida la admisión de la demanda y las posibles medidas que deban tomarse para continuar con su trámite.

El Magistrado Presidente recordó que los jubilados acudieron anteriormente a dialogar con él para exponer sus preocupaciones sobre el caso.

Sobre el tiempo que podría tardar la resolución, Chávez Rangel dijo que no podía establecer un plazo, pues esa determinación corresponde al juez que conoce del asunto.

La demanda colectiva habría sido promovida por mil 323 jubilados de la UAS, quienes reclaman la devolución de los descuentos de entre 10 y 20 por ciento aplicados a sus pensiones como parte de la reingeniería financiera implementada por la institución.

Los trabajadores también han exigido que se suspendan las deducciones y han cuestionado la falta de información clara sobre los criterios utilizados para aplicarlas y el destino de los recursos.

El conflicto ha motivado diversas manifestaciones de jubilados, quienes han acudido a instancias universitarias y del Poder Judicial para exigir una solución a sus demandas.