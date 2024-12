Demandan desde el Senado reforzar acciones de seguridad y estabilidad económica en Sinaloa

CULIACÁN._ Cámaras empresariales y colegios de profesionistas de Sinaloa acudieron al Senado de la República para demandar atención urgente para reforzar la seguridad, y con ello recuperar la estabilidad económica en el estado, como respuesta a la ola de violencia que sufre la entidad desde hace tres meses.

La comitiva fue encabezada por la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, así como Cristina Isabel Ibarra Armenta, presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa.

Ambas expusieron sus peticiones en medio de una conferencia convocada por la Senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos.

La representante de Coparmex subrayó que como sector empresarial no pretenden confrontarse con el Estado, sino a colaborar para que la economía en la entidad salga adelante.

Además, explicó que las propuestas no solo consisten en respaldar al sector privado o a las grandes empresas, sino a familias afectadas por la crisis de seguridad.

“Nosotros no venimos a quejarnos, venimos a pedir soluciones, venimos a hacer propuestas, sin embargo, pues ha sido un poco difícil para nosotros tomar la decisión de venir aquí, porque teníamos la esperanza que el Gobierno del Estado se abriera a la empatía y la posibilidad de escucharnos, sin embargo, hemos visto la empatía y la apertura del Gobierno federal”.

“Estamos pidiendo que le condonen el pago a aquel padre de familia o aquella madre de familia que sostiene su casa y se quedó sin trabajo, no estamos pidiéndolo para nosotros, estamos pidiéndolo para ellos. Estamos pidiendo programas de apoyo para que estos programas lleguen a las comunidades que han sido desplazadas, no nada más Culiacán que ha sido el eje de toda la situación”, expuso Martha Reyes.

Agregó que tampoco buscan exigir la revocación del Gobernador, Rubén Rocha Moya, ya que eso generaría mayor incertidumbre al estado.

Puntualizó que su intención es trabajar de la mano con el Estado, para restablecer el orden y tranquilidad en Sinaloa, antes de que la situación se normalice.

“La verdad, nosotros como empresarios no queremos que se vaya, queremos que trabaje, queremos que haga empatía, queremos que haga equipo, y no es una cuestión de colores de partido, somos seres humanos sinaloenses como él, que tenemos eso en común, y que nos duele y nos divierte y nos hace más grande cuando nos pasan cosas buenas o malas.

“Nosotros no venimos por valentía, se los aclaro, venimos porque estamos aterrorizados, tenemos mucho miedo, tenemos miedo a que esto se normalice, tenemos miedo que ustedes nos etiqueten que los sinaloenses somos violentos, pero no, los sinaloenses somos productivos, somos proactios, somos gente resiliente, somos los últimos que nos queremos ir de Sinaloa, y somos los que vamos a cerrar, hasta el último, las cortinas”, expresó la presidenta de Coparmex Sinaloa.

Por su parte, la economista Cristina Ibarra asentó que la violencia extendida por más de tres meses, han dejado pérdidas de 18 mil millones de pesos, con 25 mil empleos perdidos.

Advirtió que estas afectaciones se suman a las que ya arrastraban sectores primordiales en la economía sinaloense, como la agricultura y los precios de comercialización de los granos.

“En Sinaloa hay una emergencia económica, esa emergencia económica ya se vivía con temas importantes en el sector productivo primario, principalmente por problemas con los precios, por la falta de apoyos para los temas de comercialización, por la desaparición de la banca de desarrollo, por la falta de esquemas que apoyen a una declaratoria de emergencia por la desaparición de todos los fondos que existían antes.

“Porque hay muchas empresas que no han podido continuar abriendo sus puertas, hay sectores que han perdido por completo el flujo de su actividad, por ejemplo, los sectores recreativos, los sectores de los espectáculos”, enfatizó la economista.

No obstante, indicó que la merma económica también ha alcanzado a zonas fuera de Culiacán, ya que la ola de violencia cortó el flujo turístico principalmente al sur de Sinaloa.

“Quienes estamos aquí, estamos representando también a loa más de 123 mil establecimientos que tienen de cero a 10 empleados, a todas esas empresas que están en las zonas más productivos del estado, que son los municipios al sur, que son las comunidades pequeñas, que a la fecha no tienen flujo porque no tienen comercio, porque no tienen turismo, porque son pueblos mágicos, porque son situaciones en las cuales la alternativa económica es demasiado limitada, además de que el tema de la violencia los ha obligado ya a ser desplazados a otras comunidades”, apuntó Cristina Ibarra.

La Senadora de la República del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, reclamó que parte del problema de inseguridad que afronta el estado, surge a partir de la opacidad del propio Gobierno hacia la ciudadanía.

Criticó que las autoridades locales han demostrado que no tienen la capacidad para contener y afrontar esta situación, y por ello debe intensificarse la acción de las corporaciones federales.

“El problema ha sido de que todo este tiempo lo han querido minimizar, no ha habido una respuesta, no ha habido certeza, no ha habido claridad de lo que está pasando. Creo que las autoridades deberían darnos a darnos las explicaciones de cómo comenzó esto.

“Yo sí creo que el Gobierno estatal está superado, yo sí creo que es necesaria la intervención de las fuerzas federales, han hecho anuncios de que han llegado refuerzos, casi 11 mil. Quisiera que fueran a Culiacán, perdón, pero las calles están solas, y lo único que tratan de decir una y otra vez, es que la gente salga a la calle, pero la gente no quiere salir a la calle”, dijo Paloma Sánchez.