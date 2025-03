Denise Díaz acusa intensificación de hostigamiento en su contra en su carrera por la Rectoría de la UAS

“Ayer hasta tarde, se tomaron la molestia algunos personajes de la farándula universitaria para andar haciendo comentarios de desprestigio a mi nombre, a nombre de grupos de universitarios que siempre me han apoyado, de crearles perfiles falsos, de cuentas de sus grupos y de decir que cierto grupo que me apoyaba que ya no me apoya. Todo eso es una mentira”, señaló.

“Hoy por la mañana en varias unidades académicas, tuvieron reuniones de las cuales tengo pruebas — audios, fotos, capturas, videos—, donde se da la orden de que tiene que crecer el hostigamiento a toda aquella persona que intente votar por mí”, aseguró.

Díaz sostuvo que el objetivo de estas acciones es tratar de deslegitimarla y frenar su candidatura.

“La orden es que nadie vote por mí, que nadie me apoye. La indicación es aplastarme, destruirme, denostarme, hacerme correr, doblarme. Pero no lo van a lograr, no lo hicieron antes y no lo harán ahora. Tranquilícense, relájense, no lo van a conseguir”, apuntó.

Tanto el actual Rector, Jesús Madueña Molina, quien busca la reelección, como la académica universitaria Denise Azucena Díaz Quiñónez, son los dos aspirantes a la Rectoría de la UAS.

Ambos figuran en flyers y videos difundidos por personal activo de la universidad, incluyendo docentes y trabajadores administrativos, pese a que las campañas de proselitismo están prohibidas para cualquier aspirante al cargo, e incluso se advierte que esto es causa para perder derecho a participar en la contienda electoral, según la Ley Orgánica de la UAS, en su artículo 38.