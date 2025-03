Denuncia académica de la UAS hostigamiento por parte de funcionarios universitarios

La académica Denisse Azucena Díaz Quiñónez de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunció públicamente sufrir de hostigamiento por parte de algunos funcionarios de la misma institución, no sólo actualmente si no en varias ocasiones a lo largo de los años que ha laborado.

Y reveló que no solo ella, sino que también contra su familia, quienes han estado trabajando para la Universidad, han sufrido violaciones a sus derechos laborales.

“Yo no solo he recibido hostigamiento de parte de Ontiveros Salas, he recibido hostigamiento de parte de otros funcionarios” mencionó.

Díaz Quiñónez explicó que recibió una denuncia por parte del director de Asuntos Jurídicos, Alfonso Ontiveros Salas, en la que presuntamente se le acusa de realizar actos en contra de la Universidad para su propio beneficio y el de su familia.

Afirmó que la denuncia en su contra no puede proceder ya que jurídicamente no tiene ningún elemento en su contra, denuncia en la cual se le señala como funcionaria pública y ya no lo es.

“Como yo ya no soy presidente de la junta, solamente estoy como trabajadora en la Universidad y si yo quiero seguir en mi activismo en defensa a los derechos de los trabajadores, yo lo puedo seguir haciendo, nadie me puede quitar ese derecho que tengo para defender mis propios derechos, que es lo que estoy haciendo ahorita y el de alguien más si se acerca y por eso me están presionando me están hostigando para que no lo haga”, comentó.

Díaz Quiñónez, quien destacó tener 27 años de antigüedad en la Universidad, señaló haber sido hostigada cibernética y personalmente en varias ocasiones por personas dentro de la universidad.