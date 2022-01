Denuncia ambientalista que se desconoce estatus y dónde quedó el recurso del Proyecto Sendero en Culiacán

CULIACÁN._ Se desconoce el destino del proyecto Sendero que se pretendía realizar en el espacio llamado La Milla, informó Joel Retamoza, miembro del Comité de Defensa de este lugar, quien además detalló que no se sabe sobre el recurso que quedó y que estaba aprobado para aplicar por parte del Gobierno del Estado.

“Antes de que terminara el año, tuvimos contacto nosotros con la presidenta de la Comisión de Ecología del Congreso, la diputada Giovanna Morachis, nosotros solicitamos una gestión para agendar una reunión con ello, hasta la fecha no se ha tenido una respuesta, lo mismo se hizo con Gobierno del estado con la nueva Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable también oficio para que se atendiera esto”, comentó.

“Lo que sí se ha logrado de manera particular tanto de la Sociedad Botánica como los usuarios del Parque Ecológico se han tenido algunos acercamientos y pláticas en el sentido de volver a retomar la problemática y sobre todo cuáles fueron los errores que se tuvieron con el proyecto Sendero para que no vuelva a ocurrir eso”.

Explicó que de lo que se está tratando ahorita es de tener ese puente de comunicación y se está haciendo con usuarios de La Milla y la Sociedad Botánica, y es con ellos con quienes se está platicando para establecer una agenda, pero lo que se pretende es que el Congreso y la Comisión de Ecología convocaran a una reunión en la que estuvieran todos los entes involucrados, como lo es Gobierno del estado también.

“Se había dicho, que en eso de noviembre y diciembre que se tuvo el contacto con Obras Públicas, se estaba viendo como se cancelaba el proyecto, o sea, todavía para esas fechas estaba suspendido, pero no cancelado, de tal manera se estaba buscando la cancelación, porque hay todavía, según esto de los 18 millones de pesos, hay como 8 millones de pesos que no se invirtieron y había el acuerdo que ese dinero se iba a aplicar para La Milla, pero no se ha concretado todo eso”, dijo.

“Yo creo que se necesitan esas reuniones, tanto con Gobierno del estado para irnos poniendo de acuerdo en lo que sería este proyecto para el Parque Ecológico, porque hay muchas coincidencias en eso, lo que pasa es que desde un inicio esto nació viciado, en primer lugar porque no se dio a conocer, no se puso a la disposición del proyecto, sino que se tenía como algo terminado, como algo acabado, y se presentó únicamente para que los usuarios pues lo avalaran”.

Señaló que otro aspecto era la cuestión del dinero, situación en la que hay interés tanto del Comité de Defensa de La Milla, tanto como de la Sociedad Botánica de saber dónde quedó lo que resta del monto de los 18 millones de pesos aprobados.

Explicó que este es un asunto que se tendría que ver con Obras Públicas, que es lo que va a pasar con ese dinero, pero tanto los de la Sociedad Botánica como nosotros creemos que ese dinero se debe de aplicar ahí en La Milla, en la cuestión del alumbrado, arreglar las guarniciones, los botes de basura, arborización de la zona, entre otros.



Asignación de intermediario y blindaje del proyecto

El 4 de octubre del año 2021, días antes de que tomará protesta como Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, el Comité de Defensa de La Milla anunció que por parte de Gobierno entrante se asignó a Héctor Melesio Cuén Ojeda como mediador y que sería él quien daría seguimiento al tema.

También la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable, Isabel Mendoza Camacho, el 28 de octubre de 2021, días antes de dejar su cargo informó que el proyecto Sendero serían solo mejoras a ese espacio.

“El proyecto va a tener mejoras en lo que es ‘La Milla’ y pues se van a ir llevando a cabo estas obras de mejoramiento del Sendero a través de la próxima administración”, comentó Mendoza Camacho.

Sobre el presupuesto de 18.5 millones de pesos asignado para este proyecto, la secretaria de Desarrollo Sustentable señaló que ese es un dato que tiene la Secretaría de Obras Públicas.

“Nosotros tenemos el conocimiento que un 30 o 40 por ciento ya se ejerció y el otro tanto por ciento, pues es lo que se va a estar depositando para que se haga las mejoras al proyecto Sendero”, comentó en ese momento.