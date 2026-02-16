$!Denuncia Azcarm impunidad en tráfico de especies protegidas; influencers y políticos exhiben ejemplares en peligro de extinción

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México lanzó un reclamo ante la creciente tendencia de políticos e influencers de presumir la posesión de monos araña y saraguatos, lo cual calificaron como un acto de cinismo que evidencia la impunidad en el país. El presidente de la Azcarm, Ernesto Zazueta Zazueta, compartió que las principales amenazas incluyen la pérdida y fragmentación de su hábitat por la tala ilegal y la expansión agrícola y urbana, sequías extremas asociadas al cambio climático, las electrocuciones con la infraestructura eléctrica y el tráfico ilegal de crías para su venta como mascotas.

“Hoy por hoy, este comercio ilícito se ha convertido en una de las amenazas más crueles y visibles para estos primates mexicanos. Para obtener una sola cría de estos monos, en la mayoría de los casos es necesario matar a la madre que la protege y, con frecuencia, a otros integrantes de la tropa que intentan defenderla , alertó Ernesto Zazueta Zazueta. “La verdad es que detrás de cada ejemplar que aparece en una casa, en un evento público o en redes sociales existe una tragedia en la selva que implica la muerte de varios individuos”. La denuncia surge tras casos recientes que han indignado a los especialistas, entre ellos el de Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, ex regidora de Ocotlán, Jalisco, quien se exhibió en un evento oficial cargando una cría de mono araña. Asimismo, se señaló a la influencer Yael Ruiz, quien interactuaba con un mono saraguato como si fuera un bebé humano y el ejemplar terminó perdiendo la vida.





“... es muy importante señalar que el contacto humano representa un serio riesgo sanitario, pues las personas pueden transmitirles fácilmente enfermedades a poblaciones silvestres, agravando su vulnerabilidad, incluso cuando los animales logran escapar”. “Y los saraguatos son aún más difíciles de tener bajo cuidado humano, solo personas muy entrenadas los logran mantener vivos y con bienestar, lamentablemente no fue el caso de la influencer”, dijo. El comunicado señaló que cada ejemplar comprado y presumido como mascota representa una historia de violencia en nuestras selvas y un duro golpe para una especie en grave peligro de desaparecer. Tanto el mono araña como el saraguato están protegidos por la Ley General de Vida Silvestre y clasificados en peligro de extinción bajo la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. Pese a que la norma tiene más de 15 años, la recuperación de estas poblaciones no ha sido favorable y el riesgo de que desaparezcan del medio silvestre es alto si no se endurecen las sanciones. Las crías, que suelen parecer tiernas, enfrentan destinos crueles fuera de su hábitat y los especialistas de Azcarm detallaron que estos primates tienen necesidades nutricionales y sociales imposibles de cubrir en una casa.