La decisión del Ministerio de Ambiente de Colombia, que supuestamente creó un mito para justificar el sacrificio de hipopótamos introducidos por el difunto capo Pablo Escobar, fue aplicar una “eutanasia ética” a los animales, en lugar de permitir la reubicación de estos, denunció el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta Zazueta.

Lo de la “eutanasia ética”, propuesta promovida por la Ministra Susana Muhamad, no existe como tal para animales, ya que los ejemplares silvestres no pueden tomar decisiones voluntarias e informadas para poner fin a sus vidas, realcó el presidente de la AZCARM.

”Nunca vamos a estar de acuerdo en la eutanasia ética, la eutanasia ética es el nombre que le están poniendo a un asesinato, en una eutanasia un animal tendría que decidir que lo mataran, no es así, eso no existe, lo que están haciendo es pateando el bote, como revancha con los temas que se han hecho muy mediáticos en el tema de los hipopótamos, y ese es el problema, que no puede pagar los animales por esto, los hipopótamos no llegaron ahi solos a Colombia”, expresó.