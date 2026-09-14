Denuncia Brigada de Búsqueda amenazas tras rechazar reunión con Gobernadora

Integrantes de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas denunciaron haber recibido amenazas telefónicas luego de que, como colectivo, decidieran no acudir a una reunión convocada con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y funcionarias estatales.

Durante una conferencia de prensa, las buscadoras señalaron que después de comunicar su decisión comenzaron a recibir llamadas de números privados, en las que les exigían acudir al encuentro bajo advertencias.

“Vas porque vas, no seas tan malagradecida, después de todo lo que se te ha apoyado”, relató Rosa Neriz, una de las integrantes de la Brigada sobre una de las llamadas que recibió.

La buscadora señaló que desconoce quién realizó las llamadas y aclaró que no cuenta con pruebas para responsabilizar directamente a alguna persona o institución, aunque dijo tener sospechas sobre su procedencia.

“Yo no quiero decir es por parte de fulana o sutano, no, no, porque no tengo las pruebas, pero sí tengo sospechas de dónde vienen estas amenazas”, expuso.

Informó que ya presentó una queja ante el Instituto de Protección y que acudirá también ante la Fiscalía para solicitar que se investigue a quien resulte responsable.

La Brigada explicó que decidió no asistir a la reunión debido a que desde hace tiempo ha solicitado encuentros directamente con la Gobernadora y mesas de trabajo para plantear sus inconformidades, sin obtener respuesta.

Las buscadoras también exigieron la destitución de Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos, a quien responsabilizan de diversas acciones que consideran revictimizantes hacia las familias.

Afirmaron además que no desean que en las próximas mesas participe Figueroa ni la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Karina Márquez Calderón, pues aseguran que han solicitado a esta última la presentación de un plan estratégico de trabajo.



Cuestionan manejo de cuerpos

Otro de los reclamos de la Brigada está relacionado con los trabajos de búsqueda y exhumación en el panteón 21 de Marzo, así como con el traslado de cientos de cuerpos al centro de resguardo.

Las buscadoras cuestionaron que se contemple enviar cuerpos a otras entidades para realizar análisis, al considerar que esto podría dificultar que las familias sepan si entre esos restos se encuentra alguno de sus seres queridos.

También señalaron que existe incertidumbre sobre el destino de los cuerpos, pues, según expusieron, las autoridades no les han informado con precisión a qué entidades serían trasladados.

Las integrantes de la Brigada aseguraron que continuarán exigiendo que se realicen trabajos de búsqueda y exhumación en el panteón 21 de Marzo y que se garantice la identificación de los restos.



Rechazan revictimización en marcha por la paz

Las buscadoras también reprobaron lo ocurrido durante la marcha por la paz realizada el domingo 13 de septiembre en Culiacán, donde señalaron que una madre buscadora no pudo hacer uso de la palabra.

Criticaron además que uno de los oradores se refiriera a las personas desaparecidas como “un muerto más”, al considerar que las familias continúan buscándolas bajo la presunción de vida.

La Brigada exigió una disculpa pública por las expresiones pues consideran que vulneraron y revictimizaron a una madre buscadora.