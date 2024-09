Los integrantes de la asociación Central Campesinas Primero señalaron desatención de las solicitudes de apoyos sociales, de al menos seis meses, por parte de la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral y su secretario, Eruviel Avilés.

El presidente estatal de la Central Campesinas Primero, Reyes Fernando Rosas indicó que las peticiones las hicieron desde febrero de este año. Son apoyos para techos, solares y despensas para personas de bajos recursos que habitan en las zonas de El Tamarindo, Sánchez Celis, y colonias las Cucas y otras colonias de la ciudad.

“El área de Sebides donde la titular es María Inés y el secretario particular es Erubiel, no nos han dado solución a las peticiones que hemos presentado, las presentamos desde febrero y apenas les han llamado como a ochos personas, entonces por eso estamos aquí nuevamente haciendo saber al gobernador que nos apoye, no queremos hacer esto, gastamos dinero pero también ocupamos los techos.”

“Son varias las peticiones (...) de solares yo creo que son como 180 (personas), si es que no son más, de despensas son como 300, y de techos son como 60 o 100 si acaso.”

Criticó que en otra ocasión, desde Sebides enviaron un carro que transportaba las despensas que se distribuirían en la colonia las Cucas, pero no fue avisado de esto, por lo que el vehículo se fue del lugar sin entregar ningún apoyo.

“Las despensas por no decirme a mí que ya iban las despensas las mandaron a las Cucas por ejemplo y el carro allá estuvo sin que nadie fuera por despensas porque no me avisaron para subir al grupo que ahí estaba el grupo con las despensas, entonces se regresó el carro con todas las despensas, o sea, no sé qué les pasas a esta gente”, expresó.

Pidió al Gobernador Rubén Rocha Moya intervenir en la situación, pues son persona en situación de marginación las que requieren del apoyo.

“Que se entere el Gobernador y le llame la atención a María Inés (Pérez Corral). Que nos dé solución. Somos gente humilde (...) de pura casa de lámina o un cuarto que tienen para vivir, pues no se vale”, dijo.