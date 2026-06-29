Denuncia colectivo Tacuichamona MX escasez de agua y condiciones precarias en comunidades de Cosalá

A pesar de las altas temperaturas registradas en la región, las comunidades de Palmar de los Ceballos y Agua Caliente de Alayá, en Cosalá, enfrentan escasez de agua, denunció el colectivo Tacuichamona MX.

La organización señaló que, pese a que recientemente la Alcaldesa Carla Úrsula Corrales Corrales aseguró en un medio de comunicación que ambas localidades cuentan con recursos suficientes y se encuentran en buenas condiciones, la realidad que viven sus habitantes es distinta.

Ximena con X, dirigente del colectivo, rechazó dichas declaraciones al considerar que no reflejan lo que viven diariamente los habitantes de estas comunidades. Señaló que, tras escuchar las afirmaciones de la Presidenta municipal, integrantes de la organización acudieron nuevamente a la zona para documentar las condiciones en las que viven las familias.

“Ella decía y aseguraba que estaba todo bien, incluso invitaba a la periodista a que fuera para que personalmente lo corroborara, pues nosotros fuimos personalmente el día jueves 11 de junio y está como nosotros decimos. Nosotros, en Tacuichamona MX, el mayor tesoro que tenemos como organización es la credibilidad. Nosotros no podríamos mantenernos calladas, no solo en estos casos; cuando hablamos de un derecho como el derecho al agua sería complicidad, si no porque públicamente sale la autoridad a decir algo que nosotros decimos lo contrario”, expresó.

Desde el colectivo indicaron que han realizado recorridos en la zona para documentar las condiciones en las que viven las familias, donde persisten problemas de acceso al agua potable, fallas en el suministro eléctrico y deficiencias en otros servicios básicos.

Informó que, durante la visita el colectivo tomó una muestra del agua que actualmente consumen los pobladores, la cual fue enviada a analizar con el objetivo de conocer las condiciones de salubridad en las que se encuentra y determinar si representa algún riesgo para la salud de la población.

Ximena con X detalló que la mayor parte del agua que utilizan los habitantes proviene de pozos; sin embargo, explicó que existen tuberías rotas y otras que se encuentran en malas condiciones, situación que dificulta el abastecimiento del recurso hacia los hogares y genera preocupación sobre la calidad del agua que finalmente llega a las viviendas.

La dirigente del colectivo reconoció que municipios con menor presupuesto, como Cosalá, enfrentan limitaciones económicas para atender todas las necesidades de sus comunidades. No obstante, consideró que además de los recursos disponibles, también es necesaria la voluntad de las autoridades para atender los problemas más urgentes de la población.

“Una de las cosas que nos han dicho, que no nos es ajena, es el tema presupuestal, y es cierto, los Ayuntamientos pequeños viven grandes dificultades y lo hemos visto con otros Ayuntamientos que hemos acompañado, pero hay cosas que tienen que ver con la voluntad. Nosotros lo hemos señalado, por ejemplo, fuimos el jueves pasado a que tomaran muestras de agua para determinar si el agua que están consumiendo las comunidades es para consumo humano; eso el Ayuntamiento de Cosalá lo hubiera podido hacer”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales para que brinden atención prioritaria a la problemática del agua, ya que, de acuerdo con el colectivo, alrededor de 300 personas que habitan entre las comunidades de Palmar de los Ceballos y Agua Caliente de Alayá padecen actualmente la escasez del vital líquido.