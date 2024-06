El líder del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda sostuvo que en Sinaloa ha habido una elección de Estado no solo con lo ocurrido este domingo 2 de junio, sino con acciones durante el proceso electoral.

Después de emitir su voto, al mediodía, dijo que en la entidad no se habían instalado el 22 por ciento de las casillas y que era parte de “algo planeado”.

“Hasta las 11:45, el 22 por ciento de las casillas, más de mil, no estaban instaladas y esto tiene como consecuencia de que la gente llega y se va y no regresa a votar y eso colabora con lo que es el abstencionismo”, expresó.

Ese es el problema que se tiene en la jornada electoral, añadió, y como Partido Sinaloense se han presentado hasta mil recursos al día de hoy, sobre todo por la apertura tarde de las casillas.

Cuén Ojeda dijo que son situaciones legales que ya se presentaron y la mayor parte de las casi mil 100 son por la apertura tarde de las casillas y deja mucho que desear de parte del INE.

“Nosotros estamos seguros que todo esto está planeado, que siempre hemos dicho, que hay una elección de Estado”, aseveró.

“Una elección de Estado donde lamentablemente la gente no merece este tipo de situaciones y como lo hemos comentado, en política el trabajo se hace antes y nosotros buscamos el cariño de la gente, sembramos cariño para cuando viene una elección, pero el Gobierno ya aprendió también y las mañosadas las hace antes, las amenazas las hace antes, los ‘levantones’ los hace antes, de tal manera que eso deja mucho que desear en un proceso democrático, donde hay injerencia directa de parte del Gobierno del Estado”, afirmó.

Durante este domingo, añadió, no se tenían reportes de hechos violentos, pero como ya se ha comentado, las fechorías las hacen antes.

Cuén Ojeda afirmó que se tenía que recordar que hubo gente que el Gobierno levantó, que les robaron toda la base de datos del PAS y hay que recordar que en estos días le llamaron prácticamente a todo mundo para atemorizarlos, para decirles que si votaban por el PAS quien la iba a llevar era su familia.

“Pero además, no necesitamos mucho para entender las cosas cuando gente de Gobierno y el propio Gobernador (Rubén Rocha Moya) en una Semanera dijo que el PAS iba a perder el registro y después lo estuvieron comentando gente de ellos porque se confían en las fechorías que están haciendo”, dijo.

“Aseguro que no vamos a perder el registro e incluso a un candidato le hice la apuesta, de que si perdíamos el registro, yo me retiraba de la política pero si no lo perdíamos, pedía que solamente dejara de violentar a las mujeres sinaloenses”, expresó.