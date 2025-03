$!Denuncia Denise Díaz desigualdad de condiciones en contienda por la Rectoría de la UAS

La académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Denise Díaz Quiñónez, denunció que existe desigualdad de condiciones en la contienda por el máximo cargo ejecutivo de la casa de estudios, en la cual busca competir contra el actual Rector titular, Jesús Madueña Molina.

La universitaria criticó la manera en que se ha desarrollado el proceso de elecciones internas en la UAS, desde la emisión de la convocatoria para elegir a la persona titular de la Rectoría para el periodo 2025-2029, hasta los lineamientos que deben seguir.

“Yo no estoy en igualdad de circunstancias, desde un principio estamos en desventaja. Para empezar la convocatoria no me permite a mí tener observadores de mi parte.

“Esta es una elección que está cargada de dados, que está amañada, que está armada, articulada para favorecer al actual Rector, el que no se retiró del cargo y sigue siendo jefe de todos los que están sentados en esta comisión”, cuestionó.

Pese a que no confía en el proceso, invitó a la comunidad universitaria a ejercer su voto para lograr un cambio real dentro de la institución.

En ese sentido, enfatizó que su búsqueda por la Rectoría no es solo para validar el proceso, sino porque quiere alcanzar el cargo.

“Yo no solamente vengo a dejar nada más de que se participa, yo vengo a una contienda real, y claro que sí estoy, porque por primera vez una mujer se postula a la candidatura y no solamente tiene la posibilidad de la postulación, también de ganar la Rectoría en las elecciones.

“No, no confío en el proceso, por eso vamos a hacer lo que se tenga que hacer porque sabemos perfectamente cómo salió la convocatoria, es del dominio público, todo mundo sabe cómo están los lineamientos de la convocatoria.

“Acudan a votar, independientemente si los procesos se acortaron o eran más largos o más cortos, tienen que acudir a votar, porque es decisión de la comunidad universitaria ejercer su derecho al voto para que de ellos dependa hacer el cambio real y trascendental que esta máxima casa de estudios merece”, manifestó Díaz Quiñónez.