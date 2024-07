CULIACÁN._ La Diputada local del Partido Sinaloense, Alba Virgen Montes Álvarez, denunció que la Junta de Coordinación Política les discriminó a la hora de dar el visto bueno para comenzar el proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Este martes, el Poder Legislativo estatal arrancó el proceso de lectura de hasta 18 iniciativas de reforma a la legislación de la casa rosalina.

Asimismo, acusó que no los han tomado en cuenta para tomar decisiones como el desistimiento al litigo que sostenía el Congreso con la UAS, derivado de la Ley General de Educación Superior del Estado.

“Ni siquiera nos informa a las fuerzas políticas, minoritarias, pero somos fuerzas aquí en el Congreso. A nosotros no nos invitaron a esa reunión, pregúntenle a la Diputada Morachis (PAN), pregúntenle al Diputado de la Rocha (PRI), y pues obvio que a la facción del PAS, no nos invitaron, ¿por qué? Si nosotros es algo que también pedimos, el diálogo”.

Señaló que el Legislativo debe obedecer la sentencia que emitió el Juez Primero de Distrito, acerca de que cinco artículos de la Ley General de Educación Superior local transgreden la autonomía de la casa rosalina.

Por ello, advirtió que de continuar con el proceso de reforma a la Ley Orgánica de la UAS, el Congreso de Sinaloa cometería desacato a la orden federal.

“El hecho de desistirse de un amparo, ellos metieron el recurso, ahora se desisten, pero sigue vigente. Yo le cuestioné al doctor Donato, que es el jurídico, y que las ha perdido todas allá en los juzgados, ¿sí o no? Es a la universidad a la que le han dado a favor los amparos, y todavía hay amparos de consejeros universitarios”, recriminó.

“¿Por qué no esperar a que el Tribunal Colegiado diga en qué términos va la sentencia? ¿por qué se están adelantando a algo que a lo mejor la misma comunidad universitaria lo va a hacer? ¿cuándo? Cuando ellos decidan, no tiene por qué salir de aquí del Congreso, decirles en qué fecha van a hacer una consulta”.

Lamentó el actuar tanto del Presidente de la Jucopo, Feliciano Castro, así como de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, pues ignoraron a las voces minoritarias del Legislativo.

Adelantó que desde la bancada del PAS estarán en contra de estas iniciativas y del proceso a reformar la Ley Orgánica de la UAS, ya que las maneras en que están dándose no son apegadas a la Ley.

“Por eso nosotros estamos en contra de este orden del día de hoy, y por eso votamos en contra de las iniciativas en este momento, de la Ley Orgánica de la UAS, porque no se está haciendo el procedimiento como debe, Feliciano se vuelve a equivocar, y no está mostrando inteligencia, y mucho menos con las facciones que estamos en la Jucopo, y no nos considera”.

Por otro lado, exhortó a que sea el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, quien interceda entre la UAS y el Congreso de Sinaloa para que alcancen acuerdos que respeten la autonomía de la casa de estudios.

“Es un interlocutor, es la autoridad de un estado, además es universitario, fue universitario al igual que yo, y queremos a la universidad. Y tan así que, desde aquí, a las autoridades universitarias las reconozco porque el proceso educativo no se ha detenido, aún con toda esa embestida que se tiene ante las autoridades universitarias”, señaló Montes Álvarez.

“Es nuestro Gobernador, y debe ser un interlocutor en cualquier problemática que haya en nuestro estado. Le hago el llamado, con todo respeto, porque así debe ser de poder a poder”, dijo.