Denuncia Diputado falta de pago de coberturas de Gobierno federal a productores de maíz en Sinaloa

El Diputado local de Morena, Serapio Vargas Ramírez, denunció que el Gobierno de México no ha pagado la cobertura de 200 pesos por tonelada a productores de maíz en Sinaloa.

A pesar de tratarse de un programa contemplado en el presupuesto anual de la Federación, señaló, no han pagado a ningún agricultor.

“No se ha hecho un solo pago del programa de coberturas que obligaba, o se auto obligaba el Gobierno federal a apoyar con 200 pesos a los productores de maíz”

“No se ha dado la respuesta eficaz ni real del Gobierno de la República, no se ha dado, no podemos querer tapar el sol con un dedo, no se ha dado”, reclamó Vargas Ramírez.

Cuestionó que, en contraste con la postura de la Federación, en el Estado se ha dado seguimiento al pago de 750 pesos por tonelada de maíz, aún y cuando este se trata de un apoyo emergente.

En ese sentido, aseveró que si el Gobierno de la República no tiene planeado cumplir con la dispersión de los apoyos, lo comuniquen para dar certeza al campo sinaloense.

“Exijo al Gobierno federal que no se espere la culminación de los 750 pesos para comenzar a pagar los 200 pesos, no tiene que ver una cosa con la otra, uno es un programa, el de los 200 pesos, institucional, formal; y el otro es un programa emergente. Uno ordinario y otro extraordinario”.

“Si no se quieren pagar o no se van a pagar, se ocupa tener la fuerza moral y política y fajarse los pantalones y decir que no se van a pagar, para que la gente haga lo que tenga que hacer, si lo acepta o no lo acepta”, enfatizó.

Aunado a eso, Serapio Vargas advirtió que ha ingresado al País maíz transgénico, principalmente desde Estados Unidos, situación de la cual no se han hecho cargo las autoridades federales por temor a represalias en el tema arancelario.

“En Topolobampo y por Veracruz está dándose un ingreso indiscriminado de maíz transgénico, aparentemente para ganado, y lo están utilizando en la parte centro de nuestra república, para mezclarlo también para la tortilla”.

“Las políticas federales no son capaces de contenerlos porque hay un gran temor a una reacción del Presidente Trump con la amenaza de aranceles”, criticó.