Denuncia el periodista Marcos Vizcarra amenazas por opinar contra la toma de la CEDH

El periodista Marcos Vizcarra denunció este miércoles ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en Culiacán, presuntas amenazas en su contra tras publicar en Facebook su desacuerdo con la toma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa por parte del colectivo de policías activos y jubilados Guerreros Azules.

La denuncia, dirigida contra una usuaria identificada como “Letty Rojo” y quien resulte responsable, quedó registrada bajo la carpeta de investigación CLN/ULEDDH/3670/2026/CI, luego de una serie de comentarios públicos que, de acuerdo con el periodista, escalaron de la descalificación a expresiones que percibió como intimidatorias durante la mañana de este mismo día.

“Se levanta la denuncia por amenazas y lo que resulte en contra de Letty Rojo, mejor dicho de Letty, porque ese es el usuario Letty Rojo y por quien resulte responsable de cualquier situación”, dijo.

Ante ello, acudió al Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación por amenazas y lo que resulte, además de activar mecanismos de protección institucionales y de organizaciones civiles.

La secuencia comenzó con una publicación en redes sociales. Vizcarra expresó su desacuerdo con la toma de las instalaciones de la Comisión por parte del colectivo Guerreros Azules, que desde hace dos días atrás mantuvo ocupado el inmueble e impedía el acceso a personal y ciudadanos, bajo el argumento de una presunta omisión en la atención de demandas relacionadas con prestaciones de policías.

Lo que siguió, relató, fue una cadena de reacciones con comentarios que cuestionaban su postura derivaron en señalamientos personales y descalificaciones a su trabajo periodístico.

Entre quienes participaron en estas interacciones identificó a Ignacio Durán, esposo de Yesenia Rojo Carrizoza, líder del colectivo, así como a la usuaria “Letty Rojo” y otras personas vinculadas, quienes, afirmó, contribuyeron a lo que considera una campaña de desprestigio.

“Hay que dejar bien claro lo que se denuncié fueron amenazas, pero junto con eso también hay una campaña de desprestigio que se inició por parte no solamente de Letty Rojo, sino también de este señor el esposo de la de Yesenia Rojo y también de Yesenia Rojo”.

“Hay una serie de comentarios que van en torno a señalar, a cuestionar el trabajo periodístico, si no estás de acuerdo solamente por emitir una opinión”.

En ese contexto, Vizcarra publicó un mensaje en el que responsabiliza a dichas personas de cualquier posible agresión en su contra, su familia o sus compañeros de trabajo.

Tras esta publicación, dijo, recibió un mensaje en particular elevó el nivel de alerta.

“.... y la señora (Letty Rojo) en esa publicación hace un comentario donde dice que yo tengo muchos enemigos, ¿no? Hay qué preocuparme”.

A ello se suman, según su dicho, otros contenidos difundidos en redes sociales, incluidos videos en vivo atribuidos a la propia Yesenia Rojo Carrizoza, en los que se emiten expresiones que interpretó como un llamado directo a confrontarlo.

“Yesenia, hoy en el minuto dos, más o menos, empieza a señalar y decir que yo vaya para allá y que me entere de primera mano y que me están esperando y todo esto”.

“Imagínate imagínate nada más, que son policías en activo o ya desactivados en activo, pero son personas que tienen que tienen este cómo se llama entrenamiento en defensa personal y en uso de armas”, apuntó.

El periodista sostuvo que no hubo diálogo previo con las personas señaladas y que todos los intercambios ocurrieron en el espacio público digital.

También advirtió que este tipo de dinámicas no son aisladas, sino que buscan inhibir la crítica y condicionar la expresión.

Más allá de su caso, insistió en el precedente de denunciar para dejar constancia.

Además de la denuncia, notificó al mecanismo de protección a periodistas y estableció contacto con la organización Artículo 19, que da seguimiento a agresiones contra la prensa.

“Nadie deberíamos tener medidas de protección, nadie. Pero el punto es que existen porque existen ese tipo de personas y personajes y es horrible”, lamentó.