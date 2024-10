Una estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó una denuncia contra la institución a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues acusa parcialidad por parte de la universidad en la resolución de un conflicto.

La denunciante, María Fernanda, alumna de la Facultad de Arquitectura en la carrera de Diseño de Interiores, señaló que ella y compañeras de su grupo eran acosadas por una estudiante, y que la situación escaló a un conflicto físico mutuo del que solo resultó afectada ella.

La estudiante señaló que la mamá de la alumna también envuelta en el caso amenazó a las autoridades de la UAS con llevar a la prensa para hacer público el caso, situación que María Fernanda señala como un posible motivo por el que no se castigó a la otra estudiante.

“Aproximadamente el 8 de febrero tuve un conflicto con una compañera, en el cual la sanción debía ser igualitaria para las dos, entonces en todo momento se miró que no fue parcial, se miró que fue más contra mí, y todo se debió por la mamá de la compañera que amenazó con que si a mí no me destituían de la mañana iba a hacer un escándalo mediático”, señaló la denunciante.

La denuncia fue presentada por María Fernanda este miércoles 2 de octubre ante la CEDH, acompañada del Movimiento Democrático Universitario.

El castigo impuesto por las autoridades de la UAS, y que sólo recibió María Fernanda, fue el de mover su matrícula a clases vespertinas.

“A mí me cambiaron a la tarde y he recibido hostigamiento por estar buscando ayuda”, declaró.

Señaló que en primera instancia solicitó la revaloración de su caso ante las autoridades de la UAS, pero la respuesta de la institución tardó cuatro meses y fue en negativa de revisar la situación.