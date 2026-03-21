Denuncia ex funcionaria de Gobierno de Sinaloa campaña de difamación contra quienes respaldan a la Senadora Imelda Castro

La ex Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa, María Inés Pérez Corral denunció la existencia de una presunta campaña de difamación dirigida hacia personas que han manifestado públicamente su respaldo a la Senadora morenista Imelda Castro Castro.
A través de redes sociales, Pérez Corral afirmó que ‘todos’ los que se han pronunciado a favor de Castro han sido objeto de señalamientos.
“A todos los que declarado que estamos con Imelda Castro nos han estado difamando”, expresó.
El señalamiento ocurre en un contexto político donde Imelda Castro ha manifestado su interés en buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa en 2027.
Pérez Corral también advirtió sobre el riesgo de que este tipo de confrontaciones escalen.
Además, reiteró su respaldo a la senadora, a quien consideró como una opción para el rumbo político del estado.
“Espero no haya muertes por ello, ella es la ruta para Sinaloa”, advirtó.