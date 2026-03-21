Denuncia ex funcionaria de Gobierno de Sinaloa campaña de difamación contra quienes respaldan a la Senadora Imelda Castro

La ex Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa, María Inés Pérez Corral denunció la existencia de una presunta campaña de difamación dirigida hacia personas que han manifestado públicamente su respaldo a la Senadora morenista Imelda Castro Castro.

A través de redes sociales, Pérez Corral afirmó que ‘todos’ los que se han pronunciado a favor de Castro han sido objeto de señalamientos.

“A todos los que declarado que estamos con Imelda Castro nos han estado difamando”, expresó.