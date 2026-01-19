Denuncia Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS acoso brutal y disminución salarial contra 6 mil jubilados

Entre la angustia y la indignación, integrantes del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa alzaron la voz para denunciar lo que califican como un acoso brutal y disminución salarial contra alrededor de 6 mil jubilados de la institución.

Óscar Aguilar Soto, representante de la coordinadora del Frente de Defensa de los Derechos Laborales, señaló directamente a la administración universitaria y a los gobiernos estatal y federal por la falta de pago de la primera quincena de enero y el retraso en el aguinaldo, así como por la amenaza latente de un recorte salarial de hasta el 25 por ciento.

“Queremos decirles con suma preocupación que este grupo de jubilados de alrededor de 6 mil personas están sufriendo un acoso brutal”, compartió Aguilar Soto.

La organización denunció que la supuesta reingeniería financiera y administrativa que promueve la universidad no es más que una treta para cubrir un desfalco millonario.

Según el Frente, el déficit financiero de la UAS escaló de mil 554 millones 974 mil pesos en 2015 a 2 mil 661 millones 930 mil pesos para el 2025, lo que representa un incremento del 70 por ciento en una década marcada por contrataciones excesivas de personal de confianza y sospechas de compras a sobreprecio.

”Lo único que quieren es generar con nuestro dinero otra caja chica para sus gastos políticos, específicamente para un partido político que todos ya conocemos, que es el PAS”, sentenció.

A través de una carta abierta dirigida a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los jubilados solicitaron un diálogo para exponer la crisis de valores éticos y económicos que atraviesa su Alma Mater.

En el documento, acusan a los tecnócratas de actuar con una conducta criminal que violenta la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Los manifestantes destacaron la disparidad salarial dentro de la universidad, señalando que mientras a ellos se les pretende recortar el ingreso, el personal de confianza percibe mensualmente 94 millones 581 mil pesos y los funcionarios otros 7 millones 139 mil pesos.

El Frente fue enfático en pedir la reapertura de las carpetas de investigación contra el rector y otras autoridades por el desfalco que consta en la Fiscalía del Estado de Sinaloa.

”Hacemos responsables a las autoridades de todo lo que le llegue a suceder a nuestros jubilados de cualquier situación de enfermedad generada por el acoso o de muerte repentina”, advirtió.

Finalmente, los jubilados aseguraron que no darán un paso atrás en su lucha por la jubilación dinámica y el respeto a su dignidad, advirtiendo que, de no ser escuchados, continuarán con acciones de protesta en las calles de Sinaloa.