La coalición Fuerza y Corazón X Sinaloa denunció que el equipo de comunicación en la campaña del candidato a la Presidencia Municipal de Ahome, José Domingo Vázquez Márquez, “Mingo”, así como su familia, han sido objeto de amenazas y acoso, por las que interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.

“Mingo” Vázquez permaneció expectante durante la rueda de prensa, y únicamente tomó la palabra al cierre de la misma para reafirmar su compromiso durante el proceso electoral.

“Voy a seguir haciendo mi tarea, mi labor, lo que me corresponde hacer como candidato a la Presidencia Municipal, yendo a seguir cubriendo territorio, a saludar a amigas y amigos, y quiero decirles que la percepción es positiva, estamos en el ánimo de la gente. Como alguien comentaba, los ciudadanos de aquí en Ahome me dicen ‘Mingo’, vamos a volver a apoyarte, pero cuida de que no te roben otra vez la elección”, comentó.

Líderes de los partidos que conforman el frente, PRI, PAN, PRD y PAS, convocaron a la prensa en Ahome para expresar su rechazo ante los presuntos hechos, a la vez que señalaron al contendiente por Morena, Gerardo Vargas Landeros, de emprender una “campaña sucia” contra Vázquez Márquez.

Contra este último, quien busca la reelección al frente del Gobierno Municipal, acusaron también el uso de la estructura y personal del Ayuntamiento para desvirtuar la contienda electoral en su favor.

“Específicamente aquí, qué casualidad, aquí en Ahome, estamos ante una elección de Estado, donde el candidato Gerardo Vargas está utilizando al Gobierno Municipal, recursos y funcionarios para atacar a nuestro candidato ‘Mingo’ Vázquez y su familia”, manifestó Roxana Rubio Valdez, dirigente de PAN Sinaloa.

“El Gobierno Municipal está interviniendo en las elecciones, las dependencias municipales están actuando por órdenes de Gerardo Vargas al hostigar y atacar a la familia de ‘Mingo’ Vázquez”, señaló Rubio Valdez.

Paola Gárate Valenzuela, lideresa del PRI en la entidad, criticó las intenciones de reelección por parte de Vargas Landeros, ya que consideró que durante su periodo como Alcalde de Ahome no dio buenos resultados.

“A tres años de haber mal gobernado Ahome, de haber estado al frente de ese Ayuntamiento, haber sido un fracaso como Ayuntamiento, porque eso significa la administración anterior”.

“Aunado a la serie de difamaciones, de campaña negra, de campaña de Estado, de situaciones que alude quien ya estuvo al frente de Ahome, y lo que no hizo, y lo que quedó a deber, y los compromisos que hizo y no cumplió, porque prometió mucho y no cumplió nada. Ya fuimos testigos de la incapacidad de Gerardo Vargas para gobernar”, aseveró Gárate Valenzuela.

Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI por una Diputación federal plurinominal, cuestionó el apoyo que Vargas Landeros presume en su campaña, pues señaló que dicho respaldo es comprado o forzado.

Además, afirmó que el morenista tiene poca o nula credibilidad ante la ciudadanía por los compromisos sin cumplir, o la nula atención a los problemas del municipio.

“A Gerardo no lo quieren, ¿a quién ve uno con él? a los que les paga y a los que casi por fuerza tienen que estar ahí, amor comprado no es amor. Lo dice muy bien ‘Mingo’, ha caminado las calles, la gente le aplaude, le dicen ‘Mingo, estamos contigo’”, dijo.

“¿Tú le crees a Gerardo Vargas? yo tampoco, nadie le cree. Todo mundo sabe que es un mentiroso, ¿quién le cree a Gerardo?”, expresó Zamora Gastélum.