Denuncia gremio hotelero vacío de autoridad ante ola de extorsiones en Culiacán

El sector hotelero de la capital sinaloense enfrenta un panorama crítico marcado por el incremento de extorsiones y el cobro de cuotas, situación que los empresarios atribuyen a un vacío de autoridad y a la falta de estrategias preventivas por parte de las corporaciones locales.

José Manuel de las Rivas, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán, informó que, a pesar de que no se han registrado cierres de establecimientos en lo que va del año, existe una preocupación latente por el oportunismo de grupos delictivos que aprovechan la escasa vigilancia para amedrentar a los negocios.

“Estamos detectando ya extorsiones en algunos negocios donde a la gente les están pidiendo que colaboren”, informó Manuel de las Rivas.

La vigilancia en las calles se percibe insuficiente, con una presencia casi nula de agentes de tránsito y policía municipal. Si bien se observa el despliegue de elementos militares, los representantes del gremio señalan que sus recorridos no sustituyen el trabajo preventivo y de control que requiere la ciudad para recuperar la normalidad.

“Es muy raro que veas un tránsito, muy raro que veas una patrulla municipal, veo nada más los destacamentos de militares que van y vienen, pero no hay realmente un trabajo policiaco”, señaló.

El representante informó que el impacto de la inseguridad ha forzado a ciudadanos y empresarios a buscar refugio en ciudades como Hermosillo, Guadalajara y Los Mochis, mientras que plazas como Mazatlán comienzan a reflejar afectaciones similares a las de Culiacán.

Compartió que un factor determinante en esta crisis es la falta de denuncias formales, motivada por el miedo y la desconfianza hacia el Ministerio Público, donde se sospecha que la información sobre las víctimas llega a manos de los delincuentes antes de que se inicien los procesos legales.

Desde la perspectiva empresarial, Sinaloa atraviesa un periodo de falta de liderazgo tanto a nivel estatal como municipal.

Ante la percepción de que las administraciones actuales no están ejerciendo el mando de manera efectiva, el sector ha manifestado la necesidad de que el cuerpo legislativo intervenga para restablecer el orden institucional y garantizar la seguridad de los sinaloenses.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a confrontar la realidad que se vive en los sectores productivos con la narrativa oficial, señalando que los discursos que minimizan los hechos de violencia no coinciden con la situación de vulnerabilidad que enfrentan diariamente en las calles.