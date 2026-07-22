Denuncia Marisela Castaños filtración de sus datos tras exhibir irregularidades en el Ayuntamiento de Culiacán

La fundadora de la asociación Balto y Togo A.C., Marisela Castaños, presentó una denuncia pública y formal ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra de la Alcaldesa de Culiacán, el área de catastro y personal del Ayuntamiento así como a quien o quienes resulten responsables por la presunta filtración de sus datos personales.

La activista acusó que sus domicilios fueron difundido a través de Roberto “N”, situación que, afirmó, ocurrió después de haber realizado diversas denuncias públicas sobre las condiciones del Zoológico de Culiacán, así como por las irregularidades que, según señala, existen en las áreas de Bienestar Animal del Ayuntamiento.

Castaños sostuvo que la filtración de su información personal vulnera sus derechos y pone en riesgo su integridad y seguridad, por lo que decidió acudir a las autoridades para solicitar una investigación y las medidas de protección correspondientes.

“Porque violentaron mis derechos fueron vulnerados, filtraron los datos de mi vivienda y de mi patrimonio, poniendo en riesgo a mi familia y a mí. No me parece justo, y esto se da a raíz de las denuncias que he estado presentando por las negligencias que ha estado teniendo la autoridad” expresó.

Asimismo, informó que cuenta con una orden de restricción con una vigencia de tres meses, al considerar que la difusión de sus datos personales representa un riesgo para su integridad.

“Además, solicité que se aplique la Ley Valeria por el acecho, el acoso y el hostigamiento, ya que he estado siendo víctima de actos que también constituyen delitos. Se me ha calumniado y se me ha difamado” señaló.

La fundadora de Balto y Togo A.C. indicó que continuará acudiendo a las instancias competentes para dar seguimiento a la denuncia y solicitó a la Fiscalía General del Estado que garantice las medidas de seguridad necesarias, además de investigar y esclarecer los hechos.