Denuncia PAN a Imelda Castro por actos anticipados de campaña; acusan uso indebido de recursos

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional interpuso una segunda queja formal ante las autoridades electorales en contra de la Senadora Imelda Castro Castro, acusándola de realizar actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y el presunto uso indebido de recursos públicos.

Wendy Barajas Cortés, presidenta del PAN en Sinaloa, calificó las acciones de la legisladora como una campaña y una falta de respeto a la ciudadanía, considerando que el proceso electoral inicia formalmente hasta septiembre de este año.

“Es una queja en contra de la senadora Imelda Castro por actos anticipados de campaña de precampaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada”, asentó.

Edgardo Burgos Marentes, representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, detalló que el expediente consta de 244 hojas, 404 fotografías y 15 videos.

Además, entregaron evidencia física de artículos utilitarios como abanicos y periódicos que han sido distribuidos en todo el estado.

Burgos Marentes criticó la actuación previa del IEES, señalando que en una denuncia anterior la autoridad tardó 117 días en resolver, pero solo dedicó cuatro días a la investigación de campo.

”No son informes, son meetings lo que están haciendo”, aseguró Burgos Marentes.

También señaló que la Senadora promociona gestiones de servicios públicos como drenaje y alumbrado que corresponden al Poder Ejecutivo, con el fin de posicionarse rumbo al 2027.

La dirigencia panista cuestionó el costo de la movilización, el uso de carpas, sillas, templetes y la entrega de alimentos en los eventos de la Senadora.

Según el PAN, los gastos podrían ascender a millones de pesos, una cifra que, aseguran, no podría ser cubierta únicamente con el sueldo de la legisladora.

”Es dinero ilícito el que le está entrando a la senadora para financiar su campaña. El Instituto Electoral tiene que hacer la investigación formal de dónde están saliendo todos estos recursos”, sentenció.

Wendy Barajas Cortés recordó que ya existe un antecedente similar en Chihuahua, donde se sancionó a la senadora Andrea Chávez Treviño por motivos similares, por lo que esperan un fallo diferente en esta ocasión por parte de las autoridades.

La dirigente estatal adelantó que el PAN ya trabaja en sus propios perfiles para la Gubernatura y precisó que los candidatos deberán cumplir con requisitos estrictos, como tener una hoja de vida limpia, no tener nexos con el crimen organizado y ser líderes sociales.