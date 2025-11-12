$!Denuncia PAN ante el IEES a Imelda Castro por actos anticipados de campaña

CULIACÁN._ El Partido Acción Nacional en Sinaloa, encabezado por su dirigente estatal, Wendy Barajas Cortés, interpuso una queja por actos anticipados de precampaña, campaña, promoción personalizada y de uso indebido de recursos públicos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en contra la Senadora en Sinaloa por Morena, Imelda Castro Castro.

El partido realizó una denuncia catalogada como una “queja formal”.

Barajas Cortés recalcó que en lugar de estar ayudando a las causas ciudadanas, como la agricultura, sólo se están promocionando para ser candidatos a Gobernador.

“Así que le exigimos, no nada más a la senadora Imelda Castro, a todos los legisladores de Morena, que se pongan a trabajar en pro de los sinaloenses y que dejen de estar más preocupados por ver quién va a ser el sucesor, por quién va a ser el candidato a la gubernatura”, señaló Wendy Barajas.