$!Denuncia PAN ante el IEES a Imelda Castro por actos anticipados de campaña

CULIACÁN._ El Partido Acción Nacional en Sinaloa, encabezado por su dirigente estatal, Wendy Barajas Cortés, interpuso una queja por actos anticipados de precampaña, campaña, promoción personalizada y de uso indebido de recursos públicos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en contra la Senadora en Sinaloa por Morena, Imelda Castro Castro.
El partido realizó una denuncia catalogada como una “queja formal”.
Barajas Cortés recalcó que en lugar de estar ayudando a las causas ciudadanas, como la agricultura, sólo se están promocionando para ser candidatos a Gobernador.
“Así que le exigimos, no nada más a la senadora Imelda Castro, a todos los legisladores de Morena, que se pongan a trabajar en pro de los sinaloenses y que dejen de estar más preocupados por ver quién va a ser el sucesor, por quién va a ser el candidato a la gubernatura”, señaló Wendy Barajas.
La queja fue interpuesta este miércoles el 12 de noviembre en las instalaciones del IEES en Culiacán, cuyas oficinas se encuentran sobre el Malecón Niños Héroes.
El PAN, en el documento acusatorio, cuestionó si son recursos propios o de los impuestos de los ciudadanos que se utilizan para la campaña anticipada de Castro Castro, con lo que toman una ventaja indebida, y de la cual mostraron evidencias.
“Tenemos contabilizados 127 eventos soportados con 444 evidencias fotográficas y 21 videos que acreditan la campaña y precampaña anticipada que está haciendo pues para su promoción”, dijo.
El representante legal del PAN ante el IEES, Edgardo Burgos Marentes, enfatizó que el objetivo de la queja es para que se realice una investigación para determinar la cuantía de lo gastado y el origen de los recursos.
“Precisamente, para que se abra la investigación a partir de las pruebas que aquí se están aportando, y dentro de la investigación se podrá acreditar o no entre ellos la cuantía de lo que se ha gastado la senadora Imelda Castro”, compartió Burgos Marentes.