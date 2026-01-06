Denuncia PAN que Sinaloa vive en zona de guerra y con récords de criminalidad

Al iniciar el 2026, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional presentó un panorama desolador sobre la situación de seguridad y economía en la entidad, destacando que Sinaloa ha alcanzado cifras históricas y alarmantes en criminalidad que mantienen a la población en una mala condición.

Durante una conferencia de prensa, el presidente municipal del PAN en Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, reveló que el año anterior cerró con un récord registrado de 39 mil delitos, lo que representa un incremento del 17 por ciento en comparación con el periodo anterior.

“Vivimos en una zona de guerra aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa. Cuando el Ejército está en las calles es que hay una guerra constante”, señaló Ortiz Hernández.

El dato más crítico corresponde a la pérdida de vidas humanas y contabilizaron 16 mil 154 homicidios dolosos y ante estas cifras, Ortiz Hernández enfatizó que esa es la realidad cotidiana de los sinaloenses.

La crisis de seguridad ha permeado directamente en el bolsillo de los sinaloenses y la confianza de los inversionistas y según los datos presentados por Acción Nacional, la inversión extranjera en Sinaloa se desplomó ya que de un promedio normal de 250 millones de dólares reportados en periodos previos, la cifra cayó a apenas un millón 600 mil dólares.

En Culiacán el panorama no es distinto, ya que Ortiz Hernández, quien también posee perfil empresarial, lamentó que en el Centro de Culiacán actualmente existan más locales cerrados que abiertos.

Esta parálisis comercial se debe no sólo al temor, sino a la falta de servicios básicos como el transporte público, que ha recortado sus horarios debido a la violencia.

“Hoy ni siquiera los camioneros tienen rutas de camiones para que se vayan a las 20:00 horas. Antes tenías las rutas hasta las 23:00 horas”, denunció.

Por su parte, el secretario de Comunicación del partido, Iván Castelo, dio lectura a un posicionamiento nacional donde se condenó lo que llamaron la narco tiranía en Venezuela, estableciendo un paralelismo con el rumbo que ha tomado México tras siete años de gobiernos de Morena.

Ortiz advirtió que la captura de instituciones, como el Poder Judicial y el control absoluto del Legislativo, son señales de un deterioro democrático similar al del país sudamericano.

También señaló ante la opacidad en el gasto público y los recientes cambios en las áreas de transparencia y tesorería del estado que el gobierno estatal parece buscar tapar la corrupción en lugar de rendir cuentas.

“Si no tuvieran corrupción, pues que lo muestren, como tienen corrupción, entonces lo tienen tapado completamente”, asentó.

De cara al proceso electoral de 2027, Acción Nacional hizo un llamado a los ciudadanos para buscar un cambio, señalando que tanto el Gobernador de Sinaloa como el Alcalde de Culiacán se encuentran en los últimos lugares de aprobación en las encuestas nacionales.