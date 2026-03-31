Denuncia Paola Gárate ‘maquillaje’ de cifras y crisis de seguridad en Sinaloa

La Diputada local por el Partido Revolucionario Institucional , Paola Iveth Gárate Valenzuela, arremetió contra los puntos más críticos señalados fue el ocultamiento de la gravedad de los delitos de alto impacto.

Paola Gárate denunció que supuestamente el Gobierno del Estado utiliza subetiquetas para evitar llamar a los delitos por su nombre, calificándolos como privaciones ilegales de la libertad o desapariciones cuando son secuestros.

“El Gobierno Morena maquilla cifras, maquilla, pone sus etiquetas y no nombra las cosas por su nombre”, señaló Paola Gárate.

También informó de la gestión del gobierno del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa, señalando una profunda disparidad en materia de seguridad, un sistema de salud colapsado y la persecución de voces críticas, basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y denuncias ciudadanas.

De igual manera destacó que, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI, Sinaloa presenta rezagos críticos en sus corporaciones policiales.

Informó que estados como Coahuila y Colima tienen niveles de aprobación en exámenes de control y confianza superiores al 94 por ciento, en Sinaloa solo el 67 por ciento de los elementos municipales cuenta con una evaluación aprobatoria vigente.

También compartió que Nayarit destina 15 mil 489 pesos por habitante a la seguridad municipal, mientras que Sinaloa apenas invierte 2 mil 765 pesos por ciudadano.

Esta falta de recursos se traduce en resultados nulos en 2024 y la policía sinaloense solo presentó a 394 presuntos delincuentes ante el Ministerio Público, una cifra menor comparada con los más de 14 mil presentados en Coahuila.

“Estos datos reflejan la disparidad y esto aunado a que en nuestro asado tenemos casi 19 meses ya, más de año y medio en esto que la propia gente le ha denominado narco guerra”, lamentó.

Esta situación, advirtió, está asfixiando la economía local, provocando el cierre de negocios y la huida de familias del estado, cifras que el gobierno también se niega a transparentar.

En el ámbito político, Gárate denunció que la Comisión de Desarrollo Económico se encuentra paralizada debido a que los diputados de Morena, quienes son mayoría, no asisten a las reuniones, impidiendo el quórum necesario para citar a comparecer al Secretario de Economía.

Finalmente, la diputada calificó de reprobado al sistema de salud estatal, desmintiendo la narrativa oficial de un sistema similar al de Dinamarca.

Alertó sobre el regreso de enfermedades por falta de vacunación básica y casos dramáticos de niños que esperan meses por trasplantes de médula ósea a pesar de tener donadores, enfrentando obstáculos por la burocracia institucional.

La Diputada concluyó advirtiendo que, además de las fallas operativas, existe una persecución activa contra trabajadores, como maestros que han sido sancionados por ejercer su libertad de expresión y manifestarse por sus derechos.