Denuncia por muerte de perrita ‘Princesa’ no procedió; activistas denuncian trabas y nulo interés

Después de la muerte de la perrita llamada “Princesa”, que sucedió tras ser golpeada por un guardia de seguridad en una plaza comercial en Culiacán, hecho que fue denunciado ante las autoridades correspondientes, activistas defensoras de los animales informaron que la denuncia no procedió.

“Lo que pasó es que nos dijeron que no, así de claro no se puede recibir esto, porque no tiene caso, lo único que van a hacer es que vamos a citar al responsable y se le van a pagar los gastos, es todo lo que sucede aquí, mejor no venga y no pierda su tiempo”, comentó Lorena Morales, presidenta de Rescate y Adopción Animal Culiacán.

“Obviamente eso es muy preocupante, porque no puedes estar cometiendo este tipo de actos y pagar 3 mil pesos y que te vaya bien, no puede ser así”, dijo.

”Entonces hicimos un llamado a la Fiscalía... porque no está sucediendo nada en este aspecto, por qué, porque a lo mejor hay trabas, hay cosas que no están muy claras, por lo que los licenciados no pueden ejecutar esto, entonces necesitamos que nos ayuden para que estas cosas se faciliten, levantar una denuncia y poder llevar a cabo un castigo”, comentó.

Por su parte, Marisela Castaños, activista y defensora de los derechos de los animales, destacó que en promedio diario de tres a cinco casos de denuncias de violencia o maltrato se reciben en sus redes sociales.

Detalló que no existe un protocolo por parte de la Fiscalía para saber cómo llevar a cabo una denuncia ante un hecho como este.

”Porque nosotros vamos con el afectado a presentar una denuncia y ni siquiera no las toman, que nos digan: “no tiene caso”, “no va a hacer precedente”, no nos pueden decir eso, es nuestro derecho”, dijo.

“Desde el momento que uno va a presentar una queja nos tienen que tomar la declaración, sea por un animal, tenemos que dejar de ver a los animales como propiedad, como objetos, son seres vivientes y que sienten”.

Es por ello que hicieron un llamado a los municipios para que se promueva la educación en el cuidado animal, ya que ellos son parte de las familias.

Por lo que buscarán trabajar en equipo con los municipios y el poder legislativo para generar políticas públicas a favor de los derechos de los animales.

“Princesa” fue una perrita que acompañó a sus dueños a una plaza comercial, lugar en el que fue atacada a golpes por un guardia de seguridad.

La perrita fue trasladada para recibir atención médica, pero perdió la vida, debido a lo grave de las heridas.

Los dueños de esta mascota interpusieron una denuncia ante las autoridades correspondientes, misma que no procedió.

Código Penal

De acuerdo al Código Penal de Sinaloa, en su artículo 364 señala: Al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico causándole lesiones se le impondrá de tres meses a un año de prisión y de 50 a 100 días de multa. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, se aumentará en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior. Si las lesiones causan la muerte del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 200 días de multa.

Para efectos del presente Capítulo, se entenderá por actos de maltrato o crueldad aquellos que provoquen un grave sufrimiento, la muerte no inmediata o prolonguen la agonía del animal, ya sea por las lesiones ocasionadas o el detrimento de su salud.