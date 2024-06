Los dirigentes del PRD y PAN en Sinaloa, Oner Lazcano y Roxana Rubio, respectivamente, denunciaron irregularidades durante este domingo día de elecciones, como compras de votos en Mármol y la operación del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán a favor de Morena.

En entrevista con Noticiero Noroeste, la mañana de este domingo 2 de junio, el líder del PRD en Sinaloa, Oner Lazcano, denunció que tiene el reporte de que dos personas fueron detenidas en Mármol por la compra de votos a favor de Morena.

”Yo tengo un incidente que en una casilla de Mármol, en el Distrito 6 federal, antes de llegar a Mazatlán, por ahí hubo una detención de gente, de partido de Morena, hay que decirlo, los por ahí detuvieron la autoridad comprando votos, ese es el que tengo de reporte, no tengo más reporte hasta ahorita”, afirmó.

”En Navolato me decía el informaba el presidente del comité municipal que había mucho acarreo, pero el acarreo como siempre no lo vamos a poder evitar en una elección, pero un incidente mayor no me han reportado hasta ahorita”.

Lazcano recalcó que en Mármol hubo personas detenidas.

”Este de Mármol a mí me lo dieron a conocer el representante del IEES ante el Consejo Estatal Electoral, el profesor Humberto Domínguez Betancourt, a él le pasaron esa información de esta compra de votos, claro que sí, si está documentada, si hay detenidos, claro que vamos a poner las debidas denuncias y lo de Navolato hay fotografías donde se ve el acarreo, de gente de Morena, porque traen logotipos de Morena, por eso digo que es de Morena, están donde se ven que están llevando carros, bajando gente, pues a las casillas, a las urnas, claro que con todos los documentos, con todas las evidencias, vamos a presentar debidamente las denuncias correspondientes”, dijo.

“Hubo mas de dos personas detenidas”.

Acusa PAN a titular de la SSPM de operar a favor de Morena

La presidenta del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, informó que tiene múltiples reportes por parte de la estructura del PAN en Mazatlán, en el sentido de que el secretario de seguridad pública del municipio del puerto, Jaime Othoniel Barrón Valdez, está operando descaradamente a favor de Morena.