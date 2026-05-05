Denuncia PRI Sinaloa simulación en seguridad

Entre el incendio de un casino y el despliegue de operativos federales, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado denunció que la estrategia de seguridad en la entidad es una simulación oficial que prioriza el resguardo de funcionarios por encima de la ciudadanía.

Tras la visita del Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, la coordinadora de la bancada priista, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, señaló una profunda contradicción en los operativos desplegados este lunes.

Mientras se anunciaba protección especial para el gobernador con licencia, en el sector Tres Ríos se registraba el ataque provocado a un casino que cobró la vida de una trabajadora y dejó a varias personas heridas.

“Sinaloa merece un gobierno que le dé resultados y seguridad. Es lamentable que digan que vienen a protegernos, pero solo vemos que cuidan a exfuncionarios”, afirmó Moreno Ovalles.

Recordó que la cifra de violencia en el estado ya alcanza los 2 mil 645 homicidios y 3 mil 688 desaparecidos.

La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela calificó de burla y lectura acomodada los datos presentados por el Gobierno Federal sobre una supuesta reducción del 44 por ciento en la criminalidad.

Gárate Valenzuela argumentó que la comparación es tramposa al utilizar los picos más altos de violencia para simular un descenso, cuando la realidad muestra que en abril de 2026 se registraron 132 asesinatos, una cifra superior a la de marzo y muy por encima de los niveles previos a lo que denominó la narcopandemia.

Desde el inicio de la administración federal actual, se contabilizan más de 3 mil 39 personas asesinadas en Sinaloa, entre ellas más de 100 niñas, niños y adolescentes.

“No son solo números, son vidas; estamos atrapados entre la violencia, la impunidad y la simulación”, sentenció Gárate Valenzuela.

Sobre los recientes cambios en la administración estatal, tras las licencias solicitadas por el gobernador y otros funcionarios ante investigaciones federales y órdenes de extradición, el PRI acusó un escenario de gatopardismo.

“Están jugando a las sillitas, solo cambian de lugar a los mismos perfiles vinculados, perdiendo la oportunidad histórica de integrar un gabinete con prestigio y trayectoria”, señaló Moreno Ovalles.

Asimismo, se exigió al Estado Mexicano cumplir con la detención provisional de 10 personas con fines de extradición, señalando que algunos de los implicados siguen en funciones o amparados en el fuero.

La crisis no se limita a la seguridad ya que informaron que Sinaloa ha perdido 30 mil empleos y enfrenta el robo de 9 mil vehículos.

En el sector agrícola, el diputado Lauro Gallardo Castro y la coordinadora Moreno Ovalles criticaron el trato déspota del anterior secretario federal hacia los productores sinaloenses y advirtieron que el campo está en bancarrota.

Aunque saludaron la llegada de Columba Jazmín López Gutiérrez a la Secretaría de Agricultura, advirtieron que la confianza se gana con resultados y exigieron que se atiendan los compromisos de rentabilidad y seguridad para los jornaleros, quienes trabajan bajo el riesgo de quedar atrapados en enfrentamientos armados en los caminos rurales.