Denuncia retención de recursos del impuesto sobre hospedaje para Culiacán: Érika Sánchez

El sector turístico de Culiacán enfrenta una doble crisis mientras la inseguridad pública se mantiene como el freno para la actividad económica, el incumplimiento en la entrega del impuesto sobre hospedaje estatal agrava la situación del gremio.

Ante este panorama, Lourdes Érika Sánchez Martínez, regidora del PRI y presidenta de la Comisión de Turismo y Comercio del Ayuntamiento, señaló que la capital padece un rezago presupuestal crítico derivado de la retención del impuesto sobre hospedaje.

Compartió que, de acuerdo con la legislación estatal vigente, el 60 por ciento de lo recaudado por este concepto debe reintegrarse al municipio de origen para tareas de difusión y fortalecimiento turístico.

“Este impuesto sobre la ley estatal, lo que nos dice es que tiene que aplicarse del 100 por ciento que se genera en un impuesto sobre hospedaje, el 60 por ciento debe quedarse en el municipio que lo genera”, informó Sánchez Martínez.

No obstante, los datos actuales revelan una disparidad de propuesta de inversión de 15 millones 200 mil pesos presentada por la zona centro para el ejercicio 2026, la ciudad solo ha recibido poco más de 200 mil pesos.

“Al reto de la seguridad pública tenemos que sumarle que no se está respetando que ese recurso se aplique en este momento”, señaló.

La regidora explicó que esta falta de solvencia no es un fenómeno nuevo, ya que durante el año anterior, aunque las proyecciones legales indicaron que a Culiacán le correspondían al menos 17 millones de pesos, el gobierno estatal solo entregó 7 millones.

Para el ciclo actual, la cifra estipulada por ley asciende a 13 millones 900 mil pesos, monto que el municipio reclama para poder ejecutar planes de capacitación y promoción que resultan urgentes ante la caída de negocios provocada por la violencia.

La vigilancia de estos recursos ha recaído ahora en el Consejo Municipal de Turismo, organismo que fue reactivado tras una actualización normativa que no se realizaba desde hace 25 años.

Esta nueva reglamentación busca garantizar que el fideicomiso estatal, integrado por la Secretaría de Turismo y asociaciones hoteleras, respete los porcentajes que por derecho le pertenecen a la capital.

La regidora compartió que entre las pérdidas más significativas destaca la eliminación de una partida de 300 millones de pesos del Plan Sinaloa, originalmente destinada a la construcción de un centro de convenciones en Culiacán, espacio que los sectores productivos consideran vital para atraer congresos médicos, deportivos y de negocios.

Sin estos recursos, eventos de relevancia como la Feria Internacional del Libro, el aniversario de la ciudad y los viajes de familiarización para grupos especializados quedan en la incertidumbre.

La autoridad municipal ha adelantado que durante la primera quincena de agosto se presentará el desglose del proyecto de 15 millones 200 mil pesos ante el Consejo Consultivo Estatal, con la intención de presionar para que el presupuesto se cristalice y permita a la ciudad competir nuevamente como un destino atractivo y seguro para el visitante.