El Gobernador Rubén Rocha Moya acusó que su administración está siendo víctima de una campaña sucia debido al trabajo que realiza su equipo para combatir la corrupción.

Este comentario fue realizado por el Gobernador debido a una serie de mantas que se han colgado en diferentes puntos de Sinaloa, que señalan a su administración de encubrir casos de acoso.

También señaló que corresponde a una campaña sucia la proyección a nivel nacional de un comentario que realizó el 2 de octubre en su conferencia de prensa La Semanera, cuando utilizó el término “proteger” para referirse a un funcionario de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa señalado por acoso sexual.

“No hagan eso por favor, dedíquense a otra cosa, no quiero señalar a nadie, pero ustedes deben de entender, los únicos adversarios que tengo yo aquí son aquellos que han sentido el rigor con nuestras acciones contra la corrupción y son de casa y de fuera”, recalcó.

“Agarren otro negocio, señores. La suciedad no vale, ya ven cómo les está yendo ahí por estarse robando el dinero. No vale hacer campañas sucias, por favor, no lastimen el oído o la visión de los internautas; creen que con eso nos hacen un daño, pero la gente dijo ¡no!; sé eres tú, ya te identifiqué; tú eres el autor de esta cochinada; estás mal. Y nos han respaldado”.

El 2 de octubre el Gobernador Rubén Rocha Moya habló del caso de un funcionario de la Secretaría de las Mujeres que fue señalado por abuso sexual. Al referirse al caso, el Gobernador expresó que intentó proteger al trabajador señalado.

“Es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo ‘a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo’ porque él estaba en el Centro de Justicia, no queremos acosadores de ningún tipo, y no es problema de Tere (Guerra), el problema es que Tere es su área. Entonces, es acoso, sí, pero el origen de ese acoso es que es acosador”, dijo Rocha Moya ese día.

“Él quiere estar donde mismo, porque ahí es donde acosa. Ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. No lo hemos cambiado de área, yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no haya problemas”.

En cuanto a las mantas que aparecieron en el estado, también el 2 de octubre aparecieron mantas en diferentes puntos de Sinaloa, supuestamente colocadas por un grupo delincuencial.

Las lonas muestran un mensaje en el que supuestamente el grupo criminal que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, señalado líder del Cártel de Sinaloa de narcotráfico, reprochan la “desinformación” de medios de comunicación y la falta de trabajo de investigación de los gobiernos para no “perseguir a los verdaderos culpables” de lo que llamaron una pandemia.

El mensaje también anuncia la supuesta prohibición de “venta, fabricación y cualquier tipo de negocio” que involucre fentanilo en Sinaloa con la advertencia de que habrá consecuencias para quien ignore el mensaje.