Denuncia sociedad civil ante el IEES a aspirantes de Morena por actos anticipados de campaña en Sinaloa

Sociedad civil e iniciativa privada presentaron este jueves una queja ante el Instituto Estatal Electoral contra nueve aspirantes de Morena en Sinaloa por realizar presuntos actos anticipados de campaña rumbo a la elección de 2027.

Los señalados son Imelda Castro Castro, Graciela Domínguez Nava, María Teresa Guerra Ochoa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Estrella Palacios Domínguez, Omar Alejandro López Campos, Kristian Alexis Espinoza García y Tomás de Jesús López Bajo, quienes participan en el proceso interno de Morena por la coordinación estatal en defensa de la cuarta transformación.

La denuncia fue presentada por los ciudadanos Manlio Abel Jacobo Miller, Francy Guadalupe Olivas Juárez, Víctor Manuel Aispuro Cháidez, Miguel Taniyama, Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa, y Eduardo Acosta, quienes solicitaron al órgano electoral investigar las actividades realizadas por los morenistas.

Reyes Zazueta sostuvo que detrás de las actividades que los morenistas presentan como acciones para la defensa y protección del voto existe, a su consideración, una promoción anticipada con miras a conservar sus cargos.

“Es una manera tramposa. La pregunta es, ¿por qué pidieron un permiso? Si tienen trabajo que cumplir, las condiciones de Sinaloa ahorita no están para irse a defender el voto; es ir a defender a los sinaloenses... estos actos anticipados de campaña que están haciendo es para asegurarse que su sueldo siga otros años más”, cuestionó.

La empresaria señaló que las actividades denunciadas incluyen asambleas, entrevistas, publicaciones en redes sociales y fotografías, elementos que, dijo, fueron integrados como pruebas en la queja.

Además, cuestionó el origen de los recursos utilizados para realizar dichas actividades.

“También la denuncia que estamos haciendo para que nos aclaren todo, porque de dónde sacan tanto dinero”, expresó.

Consideró que los funcionarios deberían permanecer en sus responsabilidades públicas y atender los problemas que enfrenta Sinaloa derivado de la crisis de violencia, en lugar de realizar actividades relacionadas con la defensa del voto.

“Ellos lo que están buscando es su puesto, no están buscando la protección del sinaloense. Eso se tiene que ver y lo tiene que ver el sinaloense”, afirmó.

Los promoventes pidieron al IEES realizar una investigación exhaustiva y determinar si las actividades de los denunciados vulneran las reglas electorales.

Reyes Zazueta adelantó que esta podría ser apenas la primera de una serie de denuncias, pues buscarán incorporar a más personas conforme reúnan elementos para presentarlos ante la autoridad electoral.

“Es una serie de denuncias que vamos a hacer porque no alcanzamos a poner a los demás, se va a ir poniendo hasta que tenga que responder realmente el IEES con lo correcto y lo justo”, apuntó Reyes Zazueta.