María Inés Pérez Corral, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, denunció su inconformidad en la asignación de Jesús Ibarra Ramos como candidato para Diputado federal de Morena, pues considera que hubo nepotismo en su selección.

En conferencia de prensa, Pérez Corral hizo públicas sus diferencias con algunas decisiones tomadas por el partido político que milita desde 2018, pues señala no es la primera vez que sucede un hecho con el que no está de acuerdo, ni la primera vez que le quitan una candidatura.

“Sí es por él, porque no se vale, yo digo, que se llegue por nepotismo, que haga mérito todo el que quiera venir como venía; decía Andrés Manuel, en un principio, que hagan mérito y hagan cola, no estamos en desacuerdo con que venga gente sobre todo que tengan pensamientos, convicciones para transformar el bienestar de los mexicanos y mexicanas porque esto es un proyecto de Nación no solo un proyecto estatal”.

“Se sabe, así como ustedes lo venían diciendo que hay un hermano por ahí que hizo lo conducente para que quedara y eso para mí es nepotismo, no se vale”, señaló.

“Yo no me voy de Morena, debo decir, no es la primera vez que sucede un hecho en el que no estoy de acuerdo y he levantado la voz junto mis compañeros de Morena; hemos dado la bienvenida también a todos los que han llegado al partido porque Morena, en un principio éramos muy pocos, y aquí la mayoría en Sinaloa eran priistas -como es el caso del Diputado local Jesús Ibarra- nada más que te digo, que lo hagan de una manera decente, vaya, que no sea por las malas prácticas como se venía haciendo en el pasado y es lo que venimos nosotros desde Morena empujando, ese cambio de transformación, de pensamiento incluso, estamos contra la corrupción, contra esas lacras que venían erosionando la política”, mencionó.

Recordó que durante el 2018, el Presidente Andrès Manuel Lopez Obrador les pidió hacer la estructura electoral a cambio de darles candidaturas a diputados federales de los siete distritos del estado, enlaces que fueron asignados como se acordó, sin embargo, sólo a ella se le negó y en cambio se le dio a la ex dirigente estatal de Morena, Merary Villegas.

“No es la primera vez que me quitan una candidatura, debo decirlo, cuando el 2018 Andrés Manuel nos dijo que si nosotros hacíamos la estructura electoral, si le entrábamos porque no había absolutamente nada, nosotros íbamos a ser los candidatos a diputados federales, de tal manera que de los siete distritos federales fueron los enlaces, todos fueron enlaces, fueron diputados federales menos su servidora porque, debo decirlo, en su momento Nacho Mier tomó otra decisión y llevó a Merary Villegas y ella no hizo los trabajos”.

“Yo pude haber demandado la verdad como lo hicieron otros compañeros en otros estados y hubiera podido ganársela, nada más que yo soy una mujer de convicciones fuertes y claras, desde que tenía 6, 7 años andaba con mi padre repartiendo publicidad en aquel entonces, desde con el Partido Socialista Unificado de México y veía yo que hacían falta muchos cambios, soy yo de extracción jornalera entonces, pues te das cuenta de todos las necesidades que existen y dije yo no voy a pelear la candidatura, sí pude haber peleado y ganado, sin embargo dije yo no quiero que quedemos como el 2012 que por muy poquito nos ganó la derecha, entonces dije yo no es posible que por andar peleando un distrito vayamos a perder lo elemental”, señaló.

La intención de Pérez Corral era postularse para la Diputación federal en el distrito 05, pero esa nominación fue asignada al actual Diputado local Jesús Ibarra Ramos.

En la primera lista preliminar la funcionaria se contemplaba para el distrito 07, pero debido a ajustes posteriores dicha candidatura se le dio a la ex dirigente de Morena, Merary Villegas.

Ante el cuestionamiento de su hubo o no encuestas para las candidaturas respondió: si hubiera habido encuestas, hubiera ganado yo, con la pena.