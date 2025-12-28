$!Denuncian abandono en el parque Las Riberas, en Culiacán; presenta fallas en el alumbrado y falta de mantenimiento

Lo que antes era el corazón recreativo de las familias culiacanenses, hoy el Parque Las Riberas muestra abandono y atraviesa una crisis de servicios públicos que ha comenzado a ahuyentar a sus visitantes habituales, dejando zonas completas en penumbras y con infraestructura deteriorada.

Efrén, encargado de la renta de bicicletas en el área de la ciclovía, señaló que la iluminación es un problema importante que afecta el bienestar de la población en las tardes y noches para los vendedores y visitantes.

“Lo que sí está fallando ahorita son las luces, hay varias luminarias fundidas. Toda esta área se ve muy oscura”, comentó Efrén.

Incluso, ante la falta de respuesta de las autoridades municipales, algunos locatarios han tenido que instalar sus propias lámparas para poder trabajar de noche y a pesar de haber realizado reportes formales al Ayuntamiento de Culiacán por varias lámparas en el parque, la solución ha sido incompleta.

“Me dieron solución, pero de la luminaria de otras partes, nada más arreglaron una luminaria. Yo les dije que quería que me arreglaran las de este lado de la ciclovía, pero hicieron caso omiso”, compartió.

Por su parte, Graciela Vizcarra, quien labora en el parque de las 11:00 a 19:00 horas, recordó con nostalgia cómo el sitio solía estar lleno de vida.