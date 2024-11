$!Denuncian agresiones a estudiantes y docentes en la Facultad de Psicología de la UAS

Al interior de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, denunciaron agresiones y hostigamiento de parte de personal y otros alumnos.

El grupo de manifestantes también acusa represión y omisión de parte de las autoridades, tanto del plantel como de la universidad, para atender el problema.

“Esta facultad tiene casos de violencia, de acoso sexual con estudiantes, a mí persona, me han agredido, hasta me han intentado matar. Todo porque las autoridades universitarias no resuelven el conflicto, que este conflicto tiene más de cinco años con él”, advirtió la docente Kenia Margarita Ponce Peña.

Desde la administración de la facultad, dijo, las acciones emprendidas han sido para defender a los presuntos agresores, en lugar de buscar imponer sanciones.

“Mencionan siempre que es una situación personal de maestras, sin embargo, yo soy maestra, yo no tengo ningún cargo, ningún puesto político aquí. Pero ellos sí, desde la dirección, desde la administración, desde cargos administrativos”.