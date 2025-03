Denuncian choferes de transporte público que no fueron tomados en cuenta para ‘Culiacán en Movimiento’

CULIACÁN._ El operativo ‘Culiacán en Movimiento’ que quiere reanimar la vida nocturna en la capital no consideró la seguridad personal de los operadores del transporte público, denunció Flavio Rolando Ibarra Hernández, secretario general de Sindicato de Choferes del Transporte Público en Culiacán.

El líder sindical reclamó que los concesionarios llegan a acuerdo con el Gobierno del estado sin tomar en cuenta la opinión de los choferes.

“Los choferes están inconforme con las actitudes y las acciones que hace el Gobierno ya que no son tomados en cuenta en estos casos. Me dicen los choferes que ellos no están de acuerdo con esta situación porque ellos van a padecer de la inseguridad”, aseveró.

“El Gobierno y los permisionarios, los dueños de los camiones, hacen sus acuerdos y a los choferes no los toman en cuenta porque ellos dicen vamos a hacer esto y esto y eso es y el chofer no tiene opinión no tiene nada ahí aunque estén mal las cosas”.

Enfatizó que es importante darles voz a los operadores ya que son éstos los que permanecen en circulación hasta la noche y quedan expuestos a cualquier hecho delictivo.

“Ellos están inconformes porque ellos van a salir del centro a las 9 o 10 de la noche pero ya en el transcurso del camino esas rutas van a irse hasta las colonias, hasta el fin de la colonia ponle Alturas del Sur, Villa Bonita, Buenos Aires, Lomas de Rodriguera, Solidaridad entonces ellos van a quedarse solos al final de la ruta”.

“Un chofer debe dar la opinión (...) ¿por qué? porque el chofer anda arriba de la unidad, no anda el dueño del camión, no anda la autoridad arriba del camión, no ven lo que está pasando en la noche, no ven qué tan peligrosas son las colonias a las que van, entonces sí tenemos que tomar cartas en el asunto sobre estas cosas”, destacó.

Flavio Ibarra compartió algunas reacciones de operadores del transporte público ante la implementación de este operativo que incluye la salida de camiones desde el Centro de Culiacán hasta las 20:30 horas.

“Ellos van a cuidar el Centro pero, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? en las colonias ellos van a estar de cerquitas, pero para las colonias ¿qué? el Gobierno no se cansa de tanta gente inocente que ha caído y quiere caigan más con ampliar los horarios nocturnos, que así levantado plebes ahora imagínese quieren que levantes más. Como no son familiares de ellos, les vale madre, que siga la fiesta, dicen”, aquejó un chofer.

“No se da cuenta el gobierno que la gente que hace vida nocturna no anda en camión. Así de sencillo. Nosotros no cargamos borrachos no cargamos nada de eso y realmente no son tantos los negocios que abren en la noche con los empleados”, criticó otro operador.

“Nosotros quedamos en un completo desamparo a esas horas de la noche quién nos va a llevar a nuestras casas a esas horas de la noche, arriesgando nuestras vidas porque no tenemos prácticamente todo el día en la calle y a esa hora es imposible andar a medianoche con la inseguridad que hay”, compartió un tercer transportista.