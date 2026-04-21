$!Denuncian cobros excesivos de luz en El Tamarindo, Culiacán; adeudos superan los 11 mil pesos

Explicó que el incremento comenzó hace aproximadamente seis meses, sin que hasta el momento exista una explicación clara por parte de la Comisión.

“Son 6 mil 424 pesos y pues no, no creo haberlos gastado cuando mis recibos siempre han sido de mil 300”, expresó.

Nidia Bernal, una de las usuarias afectadas, señaló que su adeudo actual asciende a más de 11 mil pesos, luego de que sus recibos pasaran de un promedio de mil 300 pesos a más de 6 mil pesos en el último bimestre.

Habitantes de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos “El Tamarindo” denunciaron cobros elevados en el servicio de energía eléctrica, así como la falta de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pese a múltiples reportes realizados en los últimos meses.

“Haz de cuenta que me dicen que van a mandar un correo a México o no sé a dónde, no sé a quién, pero nunca resuelve nada”, comentó.

La usuaria relató que incluso ha tenido que acudir en varias ocasiones a realizar el reporte en las instalaciones de la CFE en Culiacán, lo que implica gastos adicionales y pérdida de tiempo laboral.

Indicó que varios habitantes de El Tamarindo enfrentan situaciones similares.

“Tengo varios vecinos que también tenemos el mismo problema y también han venido y pues tampoco les han resuelto nada. Haz de cuenta que todos estamos igual. Venimos, perdemos el día de trabajo, perdimos el tiempo y ya perdimos las esperanzas también, porque pues no lo resuelven nada”, afirmó.

Indicó que en un recibo anterior le solicitaron pagar cerca de 2 mil 300 pesos para poder continuar con el proceso de revisión; sin embargo, el siguiente cobro se elevó aún más.

“No se me hace justo porque me siguió llegando, pues el triple y no se me hace justo porque pues atrás ni perdíamos los aires ni nada y ahora que los prendamos quién sabe cómo nos vaya a ir”, señaló.

Además, advirtió que la preocupación entre los vecinos crece, ya que los adeudos continúan incrementándose y temen no poder cubrirlos.

“Sigue igual, sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo”, dijo.

Nidia señaló que en algunos casos les han informado que los cobros podrían derivar de consumos estimados, aunque posteriormente se realizó una lectura del medidor sin que esto redujera el monto.

Ante esta situación, los afectados han considerado acudir a instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor para buscar una solución.

Hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan la problemática y revisen los cobros.

“Que hagan su trabajo bien, porque si no estás tomando lectura, pues que le den el trabajo a otro, que sí quiera trabajar o lo mejor uno de nosotros sí queremos ese buen trabajo pagado, a lo mejor yo sí me voy a tomar lectura estaría muy bien”, expresó.