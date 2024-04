Pese a las peticiones, asaltos, robos y personas atropelladas, tianguis Los Huizaches sigue sin ser atendido al 100 por ciento en materia de seguridad por parte de las autoridades municipales, expuso Brenda Beltrán González, líder de la Unión de Comerciantes Tianguis Los Huizaches AC.

“Ha habido personas atropelladas, asaltadas compañeras ahí de que se instalan muy temprano les toca ver de todo tipo, asaltos, atropellados, también carros que se meten a la calle cuando nosotros estamos trabajando y que no debe de pasar nada de eso, pero como no hay tránsitos que estén regulando pues es el problema”, señaló.

De acuerdo con Beltrán González se trata de un tema de irregularidad por parte de la policía que sí asiste un periodo de tiempo pero alarga a más días su desatención.

“El tema que queremos es que la autoridad ya ponga atención al sector, de que lo atienda, que atienda al sector porque si mandan tránsitos, igual que los policías, un domingo sí y cuatro o cinco domingos no y así”, expresó.

A su vez, explicó que pese a la inseguridad que viven no pueden dejar de lado la necesidad de trabajar por lo que, a través de un oficio destinado a José Ernesto Peñuelas Castellano, alcalde de Culiacán solicitaron, nuevamente, atender el tema y enviar, de manera regular, tránsitos para ordenar y cuidar las avenidas principales.

“Nosotros estamos inseguros porque no tenemos quién esté ahí, como decimos echando rondines que es lo que necesitamos en el sector, porque es un sector que genera”.

“La necesidad de ir a trabajar siempre está y pues no han tomado la decisión así de no ir, o sea que sea una excusa para no ir, pero pues siempre estamos con el temor”, mencionó.

A su petición añadieron una barredora para limpiar los camellones y atención al alumbrado público que falla de manera constante.